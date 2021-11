Nella giornata di sabato 20 novembre avrà luogo una nuova puntata di ‘Ballando con le stelle’ e Milly Carlucci è pronta per farsi trovare preparata e condurre in porto senza problemi la trasmissione. Ma nelle ultime ore la stessa conduttrice televisiva ha sganciato una bomba clamorosa nel piccolo schermo, infatti ha ipotizzato la possibilità che ben due persone di un certo calibro possano entrare a far parte del suo programma. E il pubblico sarebbe entusiasta di questa scelta.

Intanto, si sa che ci saranno cinque ballerini per una notte a Ballando con le stelle. E sappiamo anche i nomi. I 5 ospiti saranno: Lillo Petrolo (di Lillo & Greg), l’attore Paolo Calabresi, il calciatore Ciro Immobile, l’influencer sua moglie Jessica Melena e Claudio Lotito, presidente della Lazio. Anzi, 4, perché Ciro Immobile non ci sarà. L’attaccante biancoceleste è stato vittima di un infortunio al polpaccio, rimediato durante il ritiro della Nazionale a Coverciano. Ma ecco però che il doppio colpaccio potrebbe essere dietro l’angolo.

In particolare, nel pomeriggio del 18 novembre Milly Carlucci è stata protagonista a ‘La Vita in diretta’ di Alberto Matano e proprio rivolgendosi anche al presentatore, lo ha invitato ad aiutarla a raggiungere un traguardo prestigioso per il suo ‘Ballando con le stelle’. Avrebbe tanta voglia di contare sulla presenza i due giornaliste di caratura straordinaria, che darebbero uno slancio notevole alla sua trasmissione. Che potrebbe anche ottenere un aumento consistente dei suoi già alti ascolti.





Parlando con Matano, Milly Carlucci ha quindi sentenziato a sorpresa: “Lilli Gruber e Giovanna Botteri sono due signore meravigliose. Alberto, prova a convincerle a venire a Ballando con le stelle, due giornaliste di guerra possono anche diventare ballerine di un valzer romantico”. Immediate le repliche delle due dirette interessate, presenti in studio. La prima a intervenire è stata la Gruber, che ha affermato: “Io sono un’austro-ungarica, quindi il valzer lo ballo da quando sono nata”.

Poi ha parlato anche la Botteri: “Anch’io lo ballo dalla nascita”. E poi Milly Carlucci ha aggiunto: “E ti chiedo anche una mano per quanto riguarda Morgan e Selvaggia Lucarelli, se mi aiuti possiamo arrivare ad un lieto fine”. E lui ha risposto: “Mi dai le patate bollenti…”. Vedremo se il conduttore de ‘La Vita in diretta’ riuscirà in questi intenti, Milly spera tanto nella sua mediazione.