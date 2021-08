“È ufficiale”. Ballando con le Stelle, dopo Raimondo Todaro Milly Carlucci perde altri due ‘pezzi da 90’

È un momento non facile per Milly Carlucci. Nelle ultime ore sui social si è scatenata una furiosa polemica dopo la pubblicazione del promo del nuovo programma di Ilary Blasi. Secondo diversi utenti “Star in the Star”, questo il nome del programma che andrà in onda da giovedì 16 settembre su Canale5, è troppo simile, per non dire identico ad altri due programmi “Il cantante mascherato” e “Tale e Quale Show”. Inutile dire che Milly è direttamente coinvolta. Non conosciamo ancora, però, la sua reazione.

Altra questione recente è l’addio al suo “Ballando con le Stelle” da parte di una delle colonne del programma, ovvero il ballerino Raimondo Todaro. Milly Carlucci non ha nascosto un certo disappunto per come è venuta a sapere della cosa, anche se ha cercato di minimizzare e fare gli auguri al professionista. Ma in queste ultime ore scopriamo che il suo show è destinato a perdere altre due pedine altrettanto importanti.

Sicuramente Raimondo Todaro lascerà “Ballando con le Stelle”, il suo futuro è come professore ad Amici, è tutto fatto. Anche se lui al momento nega. Comunque l’inizio del programma condotto da Milly Carlucci è stato posticipato con ogni probabilità per riorganizzare il cast dopo l’abbandono del ballerino. Come se non bastasse altre due ballerine lasceranno la trasmissione: si tratta di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi.





Ma mentre sui settimanali di gossip l’addio di Raimondo Todaro è stato definito come un’autentica “pugnalata” per Milly Carlucci, lo stesso non si può dire per le due ballerine. Vera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, infatti, dovranno salutare “Ballando con le Stelle” perché sono entrambe incinta. A pochi giorni di distanza l’una dall’altra le due professioniste hanno diffuso il lieto annuncio sui social.

Ornella Boccafoschi ha pubblicato una foto di due scarpine e ha dichiarato: “Proprio così…Fagottino in arrivo✨ @francesco_samperi 😋”. Francesco Samperi è il nome del papà, per loro si tratta del secondo figlio. Veera Kinnunen invece aspetta il suo primo figlio da Salvatore Mingoia e ora si trova al quinto mese: “Aspettandoti. È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna e la zia. Queste foto sono fatte settimane fa quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia”.

Milly Carlucci si è detta felicissima per queste due gravidanze: “Si ingrandisce la famiglia di Ballando”. Per il programma, però, si tratterà di una vera rivoluzione senza Todaro (14 edizioni alle spalle), Kinnunen (7 edizioni) e Boccafoschi (4).