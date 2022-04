Dapprima la lite con Paola Caruso, adesso quella con Maria Laura De Vitis. Mila Suarez continua a essere protagonista a La Pupa e il Secchione. Qualche settimana fa c’è stata la clamorosa litigata con Paola Caruso stigmatizzata anche e soprattutto da Barbara D’Urso. Le due pupe si sono scontrate, sfiorando la rissa. Mila Suarez ha parlato del figlio dell’ex Bonas di Avanti un altro e quest’ultima non ci ha visto più reagendo male.

“Mi sento umiliata. Non mi era mai capitato di perdere il controllo in questo modo, sono mortificata per lo spettacolo”, ha spiegato in seguito Paola Caruso che ha aggiunto: “Non voglio insegnare questo a mio figlio, ho avuto un vuoto, mi si è chiuso il cervello. Per la seconda volta Mila ha attaccato mio figlio”. “Ti comprendo perché anche io sono mamma ma qualsiasi tipo di provocazione ti viene fatta, rispondi in altro modo. Le mani addosso no, sei in un programma televisivo”, ha invece affermato Barbara D’Urso riprendendola. “Lei mi ha aggredita per prima”, è stata la risposta di Mila Suarez.





Mila Suarez, scintille con Maria Laura De Vitis

Durante la puntata di martedì 26 aprile altro scontro che ha visto protagonista Mila Suarez, questa volta con Maria Laura De Vitis che tra poco sbarcherà all’Isola dei Famosi. La modella marocchina (che è stata fidanzata con Alex Belli) ha rivolto le sue critiche all’altra pupa che è stata con Paolo Brosio, 42 anni più grande di lei: “L’hai sfruttato solo per andare in tv, se adesso sei qua con noi devi dire grazie a Paolo Brosio. Gatta morta sei tu che sei stata con un uomo di 70 anni”.

“Essere messa in ridicolo per la persona che ho frequentato prima, sinceramente non lo accetto – è la risposta di Maria Laura De Vitis a Mila Suarez -. Soprattutto perché venuto è fuori dalla bocca di una persona che qui reputo ‘zero’ qui dentro. Non l’ho mai sopportata e da oggi il nostro rapporto non si potrà più riallacciare. Sono qua per essere Maria Laura non la ex di Paolo Brosio, basta parlare di lui”.

“Quando sente il nome di Paolo Brosio le dà molto fastidio perché vuol dire che l’ha utilizzato nel passato solo per andare in televisione. Paolo Brosio lo conosco e se oggi Maria Laura è qui a fare questo programma deve dire grazie a Paolo Brosio – racconta ancora Mila Suarez -. Mi hai dato della gatta morta, ma gatta morta sei tu che hai utilizzato altre persone, sei stata con un uomo di 70 anni. E adesso stai piangendo? Vergognati. È inutile fare queste lacrime di coccodrillo che non servono a niente”.

