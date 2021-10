Mietta è positiva al Covid. Per questo motivo è stata la grande assente durante la puntata di sabato 23 ottobre di Ballando con le stelle. Milly Carlucci ha spiegato che Mietta è risultata positiva al Covid-19 e che sono in attesa dell’esito del tampone per Maykol Fonts: “Mancano Mietta e Maykol Fonts. Sono in collegamento con noi perché purtroppo è risultata positiva”. La conduttrice si è collegata dall’albergo con Mietta che ha voluto rassicurare il pubblico: “Non ho sintomi ma sono comunque positiva”.

La polemica è venuta fuori soprattutto dopo le domande insistenti di Selvaggia Lucarelli. “Mietta ma non sei vaccinata?”. E la cantante ha tergiversato: “Ma perché adesso dobbiamo parlare di questo?”. “Ti vedo sulla difensiva, Mietta. Ci stai dicendo qualcosa”, ribatte Selvaggia che sembra aver toccato un nervo scoperto. Infatti Mietta non è vaccinata e ha spiegato di non averlo fatto per motivi di salute: “Io non sono contraria al vaccino – ha scritto – trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata, per la quale non mi ero ancora confrontata con chi intendevo confrontarmi. Proprio per questo ieri sera sono rimasta spiazzata, perché non volevo condividere il mio privato in diretta”.

“Grande dispiacere per non aver potuto partecipare alla puntata di Ballando con le Stelle a causa della positività al covid che mi è stata riscontrata, ancor più dispiacere per l’attacco a cui sono stata sottoposta e che mi costringe a chiarire alcune cose che dovevano rimanere nella mia sfera privata – spiega la cantante -. Io non sono contraria al vaccino, ma non l’ho ancora effettuato per motivi di salute che riguardano esclusivamente me. Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso”.





Sulla questione è intervenuto Roberto Burioni che su Twitter ha espresso la sua opinione. Il virologo si è detto perplesso rispetto allo stato di salute della cantante che le impedirebbe di vaccinarsi, nonostante abbia difeso il suo diritto alla privacy, rimarcando che la domanda alla quale è stata pesantemente sottoposta da Selvaggia Lucarelli, cioè se era vaccinata o meno, non era legittimo farla: “In nome della privacy la domanda non si può fare, ma mi farebbe molto piacere sapere quale “motivo di salute” impedisce a Mietta di vaccinarsi, visto che la controindicazione esiste sostanzialmente per quelli con meno di 12 anni e per chi ha recentemente ricevuto un trapianto”.

In nome della privacy la domanda non si può fare, ma mi farebbe molto piacere sapere quale "motivo di salute" impedisce a Mietta di vaccinarsi, visto che la controindicazione esiste sostanzialmente per quelli con meno di 12 anni e per chi ha recentemente ricevuto un trapianto.

Mietta aveva stupito tutti nella prima puntata di Ballando con le Stelle, al punto da risultare nel podio insieme a Morgan (con Arisa grande vincitrice di puntata). I giudici Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, capitanati da Carolyn Smith avevano apprezzato tantissimo la performance della coppia formata dalla cantante e da Maykol Fonts. Anche per questo motivo, l’assenza della cantante di “Vattene amore” è stata una grande perdita per Ballando con le stelle.