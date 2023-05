Nei giorni scorsi Micol Incorvaia è finita al centro della bufera. In un video pubblicato su Instagram, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, si è sfogata spiegato di essere stata svegliata ‘presto’ da un corriere Amazon. “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perchè il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30…”, le parole della fidanzata di Edoardo Tavassi.

“Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno. Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo”, aveva concluso. Micol Incorvaia è stata sommersa dalle critiche dopo la pubblicazione del video sul suo account Instagram. Critiche a non finire e l’ex vippona del Grande Fratello 7 è finita anche al centro delle critiche di Luciana Littizzetto.

“Volevo raccontare cosa è successo alla povera Micol Incorvaia. Il corriere Amazon l’ha svegliata alle 9:30 e l’ha obbligata a scendere dal letto. Si è detta sconvolta. Io l’ho trovata bellissima questa notizia, lei era scossa e traumatizzata”, le parole della comica a Che tempo che fa di Fabio Fazio parlando di Micol Incorvaia. “Tu svegliati alle 9 e mezza, fai quei tre passi dal letto al citofono, chi sarà, ti spaventi. Era stremata dai selfie, capisci che sei scossa. Lei è stata sei mesi nella casa del GF Vip e avrà i ritmi sballati”.

“Ma la maggior parte delle altre persone a quell’ora fa la terza colazione. Se le rifanno il parquet quelli di sopra cosa fa, chiama la Digos?. Ho ricevuto un messaggio da parte del fattorino di Amazon che mi ha chiesto di dare questa lettera alla Micol. Ve lo leggo subito così lei sentirà”. Dopo la bufera, Micol Incorvaia è tornata sull’argomento.

“Io stavo male per i ritmi sonno-veglia completamente andati”



Rispondendo a una box di domande nelle sue Instagram stories, Micol Incorvaia ha detto: “Sinceramente, riguardo alla satira che è stata fatta ho riso anche io. Quello che mi ha fatto meno ridere è stata la disinformazione e il modo in cui quest’ultima possa generare cattiveria da parte di gente che non ti conosce e non si documenta prima di venire ad insultarti. Chi mi segue lo sa, io ho semplicemente risposto con tono “ironico”‘. E ancora: “Prima di prenderti quella briga lì, prenditi quella di informarti meglio perché se le persone avessero visto le Stories avrebbero capito che il tono era ironico e che io chiarivo che il fatto che stessi subendo dei ritmi di vita sfalsati, che non corrispondevano più ai ritmi di vita reale, che io stavo male per i ritmi sonno – veglia completamente andati.”