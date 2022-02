Grande prima puntata di Michelle Impossible, lo show di Michelle Hunziker in prima serata. Tra i tanti ospiti della serata anche super Maria De Filippi. Per l’occasione lo studio è stato trasformato nel gemello di C’è posta per te. A questo punto Maria ha raccontato la vita di Michelle e ha spiegato le tappe salienti della giovinezza della collega e amica: dalla famiglia che gira per la Svizzera, al primo amore Giorgio, fino all’arrivo in Italia in un paesino bolognese, per poi passare alla storia del celebre spot di intimo che accese i riflettori sull’allora 18enne Michelle.

Qui Maria dice: “Un lato b che è stato una botta di c…”. Immancabile poi a Michelle Impossible il discorso su Eros Ramazzotti: “A 18 anni è a Milano Marittima, alla discoteca Pineta. Ed è qui che vede per la prima volta Eros Ramazzotti. Un gioco di sguardi, ma poi Michelle se ne va assieme al fratello. Però incontra Eros poco dopo, in un bar, e si scambiano i numeri di telefono…”. Michelle piange e in studio piove una standing ovation, con l’emozione che monta ancor più nella svizzera.

Poi Maria De Filippi a Michelle Impossible racconta di quel mitico 1996, l’anno di ‘Più bella cosa’: brano splendido di Eros, impreziosito, nella clip musicale, dalla presenza di una giovanissima Hunziker. Poco dopo quel video, Michelle Hunziker rimase incinta di Aurora. Dopo la separazione dal cantante, però, quella canzone che tutti hanno continuato a cantare e cantano tuttora, lei non la più intonata.





Michelle dice: “Mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcuno o di mettere in imbarazzo qualcun altro”, spiega la Hunziker a Michelle Impossible. “A volte la paura ti frena”, chiosa Maria. “Vero, non l’ho più nemmeno cantata sotto la doccia, solo in segreto con Aurora in qualche frangente. Quella è stata una favola e oggi la voglio cantare”, aggiunge Michelle che con le lacrime che quasi cascano si avvia a prendere il microfono.

Dopo poche note, però, crolla, si ferma, vinta dall’emozione. “Scusatemi, sono veramente emozionata, tutta colpa di Maria. Ho un’ansia… Rifacciamola, è proprio un blocco, ma ora mi sblocco”. Gli applausi del pubblico di Michelle Impossible non finiscono mai per queste due grandi donne.