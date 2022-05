Brutta notizia per Michelle Hunziker, che è risultata positiva al coronavirus nelle scorse ore. E inevitabilmente, oltre ovviamente agli aspetti più prettamente personali, sono stati stravolti anche i suoi impegni professionali e in particolare non può garantire la sua presenza a ‘Striscia la Notizia’. Proprio il programma di Canale 5 ha annunciato tutto, rivelando che l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha contratto il Covid. Ed è stato anche comunicato il nome di chi la sostituirà nella puntata del 9 maggio.

Prima di dirvi tutto su chi prenderà il posto di Michelle Hunziker a ‘Striscia la Notizia’, dopo che il coronavirus è tornato a bussare alla sua porta, vi ricordiamo che nei giorni scorsi di lei si è parlato della sua vita sentimentale. La conduttrice Giovanni Angiolini sono stati paparazzati fuori dallo stesso albergo a Milano. I due non sono usciti insieme, ma alcuni follower hanno notato un particolare. Giovanni è volato in Messico per motivi di lavoro e un utente ha evidenziato che il medico ha scritto su una story Instagram: “Resto qui”.





Michelle Hunziker ha il coronavirus: salta ‘Striscia la Notizia’

Michelle Hunziker era stata affetta dal coronavirus già in passato, visto che in un’intervista a ‘Verissimo’ aveva raccontato a Silvia Toffanin di essere stata malata e di aver avuto anche dei sintomi non da poco. Ora, ‘Striscia la Notizia’ ha scritto sulla sua pagina Instagram: “Michelle Hunziker positiva al tampone rapido: questa sera non potrà condurre Striscia con Gerry Scotti. In attesa del risultato del tampone molecolare, questa sera non potrà esserci”. E poi è stato svelato il nome della sua sostituta.

‘Striscia la Notizia’ ha poi aggiunto: “Valeria Graci torna dietro al bancone di Striscia”. Dunque, sarà la comica e conduttrice a prendere il posto di Michelle Hunziker. Non è dato sapere in che condizioni sia la svizzera, infatti lei non ha ancora rotto il silenzio, anche se presumibilmente nelle prossime ore informerà sul suo stato di salute. Tra le prime ad esprimere massima vicinanza alla mamma di Aurora Ramazzotti è stata Francesca Manzini, che ha scritto sui social: “Minchia, forza Michelle”.

Altri utenti hanno postato: “Ci siamo passati tutti, forza”, “Mi dispiace per Michelle Hunziker, ma Valeria sarà all’altezza senza dubbio”, “Buona guarigione”. La speranza di tutti i telespettatori e della diretta interessata è che possa negativizzarsi al più presto per riprendere il suo posto dietro al bancone di ‘Striscia la Notizia’.

