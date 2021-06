Michelle Hunziker è una delle presentatrici più professionali e simpatiche della televisione italiana. E, tenuto conto della sua grande preparazione professionale, è pronta a fare un ulteriore salto di qualità. Mediaset punta molto forte su di lei e infatti è circolata con insistenza in queste ore una notizia bomba sulla conduttrice originaria della Svizzera, che potrebbe farsi apprezzare in una nuova veste. Le voci sono sempre più frequenti e ciò che manca adesso è soltanto la conferma ufficiale.

Sono stati diffusi tutti i dettagli dal sito ‘TvBlog’, che ha annunciato dunque una grossa novità per la svizzera. Dopo la bellissima avventura con Gerry Scotti a ‘Striscia la Notizia’ sta per fiondarsi in una nuova esperienza lavorativa. Infatti, sarà alla guida di una nuova trasmissione che promette divertimento e spensieratezza. Si sa già innanzitutto il nome della stessa e anche di che cosa dovrebbe trattarsi. Andiamo a vedere insieme quindi cosa il ‘Biscione’ ha intenzione di mettere nelle sue mani.

Il nuovo programma che dovrebbe condurre Michelle Hunziker si chiamerà ‘Star in the Star’ e sarà incentrato sul mondo della musica. A quanto pare, dovrebbe essere una sorta di sintesi tra ‘Tale e Quale Show’ e ‘Il Cantante Mascherato’. Non è stata riferita ancora la possibile data per l’inizio di questa trasmissione, anche se molto probabilmente sarà dopo la stagione estiva e quindi all’inizio dell’autunno. E ‘TvBlog’ ha anche voluto aggiungere alcuni particolari su ciò che i telespettatori potranno vedere.





Stando alle prime indiscrezioni, ‘Star in the Star’ vedrà come protagonisti alcuni personaggi famosi che dovranno dunque esibirsi con alcune canzoni. Saranno probabilmente irriconoscibili grazie al trucco che utilizzeranno. Inoltre, a giudicare i concorrenti ci dovrebbero essere alcuni giurati, che saranno scelti prossimamente. Colui che risulterà il meno bravo come performer dovrà levarsi trucco e parrucco e dovrà dunque dire a tutti qual è il suo nome, un po’ in stile appunto ‘Il Cantante Mascherato’.

