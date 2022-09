Notizia tutt’altro che positiva per Michelle Hunziker, visto che Mediaset ha già assunto una decisione quasi ufficiale che non farà piacere ai telespettatori. La conduttrice televisiva pensava forse di dover vivere solo momenti magici, grazie alla gravidanza della figlia, comunque non ancora confermata ufficialmente dalla diretta interessata, ma è dal lato professionale che sta arrivando una grossa delusione. Tutto sembrava già fatto, ma ora c’è un cambio di programma improvviso che non la entusiasmerà.

Michelle Hunziker dovrà subire purtroppo passivamente questa scelta di Mediaset, giunta come un fulmine a ciel sereno. Per quanto riguarda invece la sua vita personale, Deianira Marzano ha annunciato sul suo profilo Instagram ufficiale, attraverso una story: “Si vocifera che ci sia stato un riavvicinamento. L’hanno vista con i cagnolini, alcuni dicono che portava la fede, ma attenzione, quello è un anello simile al mio che però è messo al contrario”. Ma non ci sono ancora certezze in merito.

Michelle Hunziker, la decisione di Mediaset: rinviato Michelle Impossible

Adesso Michelle Hunziker ha appreso di una decisione di Mediaset, prossima all’ufficializzazione, anticipata dal settimanale Oggi. Un suo programma sarebbe partito tra non molto e ormai si attendeva solamente la data ufficiale per il suo avvio, invece l’emittente televisiva di Pier Silvio Berlusconi ha fatto dietrofront e ha cambiato opinione. La trasmissione che avrebbe visto protagonista l’ex moglie di Eros Ramazzotti non si terrà in autunno, ma è stata rinviata a data da destinarsi.

Il programma Michelle Impossible non andrà dunque in onda tra qualche settimana, ma è stato posticipato all’anno prossimo. Salvo ulteriori colpi di scena, dovrebbe essere trasmesso nel 2023. Il rinvio è stato decretato, secondo Oggi, dal fatto che lo show abbia dei costi troppo alti e ci sarebbero dunque problematiche legate al budget. Bisognerà quindi ridiscutere il tutto e solo dopo Michelle Hunziker potrà tornare in studio con la trasmissione. Il pubblico dovrà quindi pazientare un bel po’.

Vittorio Feltri ha parlato così invece di Michelle e Tomaso Trussardi: “Sono testimone di questa unione pure davanti a Dio. Dovrei incoraggiare i due a correre l’uno tra le braccia dell’altro, forse. Sarei contento se lo facessero, ovvio, ma prima di farlo è necessario che si assicurino che non finisca dopodomani”.