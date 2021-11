Michelle Hunziker ha annunciato il suo ingresso nella terza stagione di Lol – chi ride è fuori Germania, ill comedy show Amazon Original in streaming su Prime Video. “Quei matti mi hanno convi nto, sono nella terza stagione di Lol Germania! Sarà un’esperienza terapeutica e psicanalitica per una che ride da quando è nata…in ogni situazione”, ha scritto la conduttrice sui social.

La conduttrice televisiva, ex modella e attrice ha annunciato ai suoi fan di essere entrata a far parte della terza stagione di LOL Germania, accompagnando l’annuncio con una foto insieme agli altri concorrenti che parteciperanno alla versione tedesca dello show in onda su Amazon Prime.

Michelle Hunziker, la conferma su All Together Now poco fa

Nuova importante sfida per Michelle Hunziker, che per la prima volta si metterà alla prova con questa entusiasmante esperienza. Intanto la conduttrice è impegnata con All Together Now, il musical game show in onda la domenica in prima serata su Canale 5 in cui dieci concorrenti si stanno sfidando a colpi di canzoni per aggiudicarsi il premio finale di centomila euro.





Il talent condotto da Michelle Hunziker si scontra con la fiction di Rai1, Cuori, che racconta le vicende vissute all’interno del reparto di cardiochirurgia dell’Ospedale torinese Le Molinette, ambientate negli anni ’60, che anche questa domenica ha stravinto la gara di ascolti contro la concorrenza Mediaset. Un brutto colpo per Michelle Hunziker, battuta ancora una volta dalla fiction di Rai Uno.

Cuori ha conquistato la prima serata con 4.341.000 spettatori e un eccellente 20.1% di share (una settimana fa 19.9%, 4.220.000 di utenti), mentre All together now ha interessato 2.407.000 spettatori con 11.9% di share. UN calo rispetto alle scorse puntate. Bene anche Che Tempo Che Fa, che ha convinto 2.795.000 spettatori con 11.6% di share.