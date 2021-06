“Non mollare!”. L’ex cantante di Amici gravissimo in ospedale. I vip si mobilitano, pioggia di messaggi

Michele Merlo, continua il forte sostegno da parte di tutti per l’allievo di Amici. I fan di Michele Merlo non possono che ricordare la sua più recente foto resa nota su Instagram, datata 2 giugno e segnata da uno splendido tramonto e le parole toccanti: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”. Michele è stato ricoverato in ospedale per emorragia cerebrale.

Una notizia che non appena diffusa in rete ha subito mobilitato tutti. Fan ma non solo, parole di incoraggiamento per Michele Merlo provengono anche da tutto lo staff di Amici e da molti colleghi del mondo dello spettacolo. Il giovane cantante è stato il concorrente di Amici nella 17esima edizione del talent di Maria De Filippi, eliminato in semifinale e conosciuto con il nome di Mike Bird.

Un abbraccio virtuale stretto a cerchio intorno al 28enne. Mike Bird non fa ricevere messaggi di incoraggiamento da parte di tutti, tra cui Federico Rossi del duo Benji & Fede: “Forza anima libera”. Ma non solo. Tra i numerosissimi messaggi esiste un popolo che fa il tifo per il cantante. Anche sua madre in un gruppo Facebook privato dell’artista ha fatto capire che le sue condizioni di salute non sono buone.





E tutti non si perdono d’animo, proseguendo a stare accanto a Michele e ai suoi familiari. Ore sicuramente difficili durante le quali il calore umano rappresenta forse un tassello imprescindibile. Anche Emma Marrone, sua coach, ha scritto su Twitter: “Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!”. Ma non solo Emma ha fatto sentire la sua voce.

Nelle ultime ore si sono aggiunti anche Francesco Facchinetti e Ermal Meta che sempre su Twitter hanno scritto lo stesso messaggio: “Forza Michele!”. E ancora Aka7even, concorrente dell’ultima edizione di Amici: “Daje brodi”. E tra incoraggiamenti e messaggi di grande affetto, Michele Merlo può avere la certezza che fuori dalle pareti dell’ospedale c’è chi aspetta di tornare a vedere splendere il suo sorriso.