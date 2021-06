“Ricoverato in ospedale, è grave”. Paura per l’ex cantante di Amici. Ore di ansia, le sue condizioni

Michele Merlo è stato un protagonista dell’edizione 2017 di Amici: fu eliminato in semifinale ed era conosciuto con il nome di Mike Bird: approdato al serale nella squadra bianca capitanata da Morgan (poi sostituito in corsa da Emma Marrone) ed è stato eliminato a un passo dalla finale. Quell’edizione fu finta da Andreas Muller, ma Michele Merlo seppe farsi apprezzare grazie alle sue qualità e al suo carattere.

Di recente era molto attivo sia su Instagram sia su TikTok, aveva anche pubblicato un romanzo, intitolato Cuori Stupidi. Il romanzo aveva subito trovato interesse da parte del pubblico, scalando rapidamente le classifiche di vendita su Amazon. Il libro racconta la storia di tre amici e membri di una band, Luca, Valentino e Anita e di come un errore alla guida cambi per sempre le loro vite.

Adesso destano preoccupazione le sue condizioni: è ricoverato in ospedale per emorragia cerebrale: la notizia sulle serie condizioni di salute del cantante, concorrente di Amici nella 17esima edizione del talent di Maria De Filippi, si è diffusa sui social dove un coro unanime di fan sta augurando il meglio al 28enne, conosciuto anche con il nome d’arte di Mike Bird. Federico Rossi del duo Benji & Fede gli ha scritto “Forza anima libera” a corredo del suo ultimo post Instagram.





L’ultima foto che Michele Merlo ha pubblicato su Instagram è datata 2 giugno ed è un tramonto sotto il quale il cantante scrive: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”. Nei commenti non ci sono molte risposte a questa domanda, ma tante parole di incoraggiamento. Anche sua madre in un gruppo Facebook privato dell’artista ha fatto capire che le sue condizioni di salute non sono buone e ha pubblicato un ultimo messaggio il 4 giugno con l’emoticon delle mani giunte a preghiera.

Al momento non ci sono notizie ufficiali sulle sue condizioni di salute, ma si è intuito che la sua situazione sarebbe grave dalle parole di amici e fan sotto lo scatto. In molti lo ricordano per il suo percorso ad Amici fatto di alti e bassi: in quell’edizione vinta da Muller era l’antagonista insieme a loro c’erano anche Riccardo Marcuzzo e Shady, che è tornata sulla scena collaborando con Andrea Zelletta. Mike Bird venne eliminato in semifinale, ma non ha mai smesso di fare musica.