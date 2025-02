Durante la serata inaugurale del Festival di Sanremo 2025, Antonella Clerici ha catturato l’attenzione del pubblico con alcune frecciatine rivolte prima a Gerry Scotti e poi a Luciano Ligabue. Nel corso della serata, Antonella Clerici ha lanciato una battuta a Gerry Scotti riguardante il programma The Voice Senior. La conduttrice ha sottolineato che il programma stava per iniziare, rivolgendosi a Scotti con un tono scherzoso. “Vorrei ricordare che venerdì prossimo inizia The Voice Senior e, diciamolo, è un bel programma, no? Dovresti guardarlo!“.

>> “Scusa Carlo”. Sanremo 2025, imprevisto al DopoFestival: prima sera e già ‘a pezzi’

A quel punto, Gerry ha scherzato rispondendo: “L’ho già visto e so già chi vince… ora faccio lo spoiler!“. Questo scambio ha suscitato l’ilarità del pubblico e ha evidenziato la complicità tra i due conduttori. Successivamente, durante un segmento in cui la Clerici, insieme a Gerry Scotti e Carlo Conti, offriva delle trofie al pesto al pubblico dell’Ariston, la conduttrice ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina a Luciano Ligabue.





Antonella Clerici, frecciatina a Jerry Scotti: cosa ha detto

Tempo fa infatti la conduttrice aveva raccontato a Belve: “Quando ho fatto Sanremo nessuno lo voleva fare con me. Poi c’è stato un artista che ha detto che non sarebbe venuto perché sapevo di sugo“. […] “Voglio specificare che questa cosa mi è stata riferita, non è che questa persona mi ha affrontato in faccia e mi ha detto che sapevo di sugo. A questo punto dico che se non è vero chiederò scusa io, se invece è vero dovrei ricevere delle scuse. Si tratta di Ligabue“.

E proprio riguardo questa cosa, la donna si è presentata sul palco dicendo: “Dato che so di sugo”, alludendo al rifiuto del cantante di partecipare al Festival di Sanremo del 2010, da lei condotto. In quell’occasione, Ligabue aveva smentito il rifiuto, ma la Clerici ha voluto comunque ricordare l’episodio con una punta di ironia.

"Dato che so di sugo"

Cucinato a fuoco lento per 15 anni ma ha servito #Sanremo2025 pic.twitter.com/2W0yC757RC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 12, 2025

L'amicizia tra Gerry Scotti e Antonella Clerici va sopra ogni cosa, sopra le scelte editoriali, che generano attriti televisivi, i format copiati quà e là, che siano The Voice Senior su Rai1 o Io Canto Senior su Canale5, loro sono VERI AMICI ❤️ #Sanremo2025 pic.twitter.com/Fo1dsWGjEK — Sτεʃλno (@ilGerrino92) February 11, 2025

Questi momenti hanno aggiunto un tocco di vivacità e spontaneità alla serata, dimostrando la capacità di Antonella Clerici di gestire con disinvoltura il palco dell’Ariston e di intrattenere il pubblico con la sua personalità frizzante. Insomma, la Clerici ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa in Eurovisione. E probabilmente ha fatto bene.

>> “Quei due dietro le quinte…”. Sanremo 2025, alta tensione tra i cantanti dietro le quinte