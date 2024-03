Fiori d’arancio per la presentatrice più bella della tv. L’annuncio è arrivato poco fa dalla futura sposa, ospite oggi da Antonella Clerici a “È sempre mezzogiorno” su Rai Uno. Una sorpresa bellissima per i telespettatori e per i fan della conduttrice amatissima dal pubblico. Tantissimi commenti e reazioni sul web, una valanga di messaggi di auguri per la coppia.

Nozze in vista per quello che è da alcuni anni il volto televisivo più ammirato dal pubblico italiano. La notizia era nell’aria dopo la proposta ufficiale da parte del suo fidanzato. Era l’estate scorsa e da allora non c’erano stati più aggiornamenti. Qualcuno cominciava pure a dubitare del fatto che il matrimonio alla fine non si sarebbe celebrato più. Ovviamente, non era uno scherzo. L’attesa è finita oggi con l’annuncio in diretta TV. I due si sposano: il mese in cui diranno sì l’uno all’altro è ufficiale.

Fiori d’arancio per la presentatrice più bella della Tv. Ecco come lo ha annunciato

Telespettatori colti di sorpresa oggi davanti alla tv. La conduttrice televisiva era ospite di Antonella Clerici. Le due presentatrici, oltre a stimarsi dal punto di vista professionale, sono molto amiche. Bellissima sicuramente la futura sposa. Ma molto bello è anche il suo compagno e futuro sposo. Una coppia da favola. Insieme hanno avuto da poco una bambina. La piccola è nata il 16 agosto. Insomma, il matrimonio arriva proprio al momento giusto, in una fase della loro vita ricca di gioia e soddisfazioni.

A questo punto tutti avranno capito che si parla di Diletta Leotta, la bella conduttrice televisiva e giornalista convolerà a nozze con il suo compagno, Loris Kairus, portiere tedesco della squadra di calcio inglese del Newcastle. I due stanno insieme da ottobre del 2022.

Diletta ha ufficializzato tutto a È sempre mezzogiorno. “Quando ti sposi?” è stata la domanda di Antonella Clerici. La risposta di Diletta Leotta è stata immediata: “A giugno”. Fan impazziti sui social. Si annuncia un matrimonio da favola. Al momento non si conosce ancora il posto.

Proprio Leotta la scorsa estate condivise sui social la proposta di nozze del suo Loris, quando era ancora incinta, postando una foto dell’anello e un lungo commento: “Vi devo dire una cosa.. I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”.