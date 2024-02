Scoppiata definitivamente la polemica su Antonella Clerici, alla luce di quanto avrebbe fatto a Lorenzo Biagiarelli. Lo chef ormai non è più presente nella sua trasmissione È sempre mezzogiorno, dopo il caos susseguito alla morte di una ristoratrice, che era stata messa nel mirino da lui e dalla compagna Selvaggia Lucarelli per una presunta recensione falsa. Il pubblico aveva puntato il dito contro la coppia, accusata di aver esagerato con le parole.

Ma ora sta emergendo un aspetto inaspettato su Antonella Clerici, infatti nonostante lei abbia rilasciato un’importante intervista al settimanale Chi su Lorenzo Biagiarelli, la verità potrebbe essere differente. La presentatrice Rai ha detto di volere molto bene all’uomo, il quale riuscirà secondo lei ad imporsi altrove. Ma adesso è spuntata un’indiscrezione su di lei non proprio lusinghiera.

Leggi anche: “Ditemi che è uno scherzo”. Antonella Clerici furiosa con Gerry Scotti. Questa non gliela perdona





Antonella Clerici, cosa avrebbe realmente fatto con Lorenzo Biagiarelli

A parlare di Antonella Clerici e della vicenda Lorenzo Biagiarelli è stato Davide Maggio, ritenuto amico di Selvaggia Lucarelli, che ha riportato una versione clamorosa: “Antonella Clerici sceglie dunque di ‘lavarsi le mani’ e diplomaticamente scarica la responsabilità al diretto interessato. E meno male che gli vuole bene. La verità è che Biagiarelli si è visto voltare le spalle da quella che era la sua famiglia lavorativa in un momento delicato”.

Poi il giornalista dell’omonimo sito ha aggiunto sulla Clerici e Biagiarelli: “A cominciare da quando la conduttrice spiegando la sua assenza disse che era ‘coinvolto in un caso di cronaca’. Ma Biagiarelli non risultava e non risulta indagato, né tanto meno a poche ore dall’accaduto si poteva stabilire un legame tra il post di Biagiarelli e l’accaduto. La sensazione è che Antonella Clerici, e chi con lei, si sia voluta liberare di una patata bollente, schivare ogni pericolo e possibile rogna”.

Infine, Davide Maggio ha concluso, come scritto anche da Ultimenotizieflash: “Pur di evitare che pinco pallo sui social potesse avanzare qualche rimostranza. Senza entrare nel merito della questione, il punto fondamentale è l’inesistente nesso tra il fatto e la collaborazione di Lorenzo con il programma prodotto da Simona Ercolani”.