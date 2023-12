Durante la puntata del 23 dicembre del Grande Fratello grandi novità vissute dai concorrenti in una puntata dalle atmosfere natalizie. Il televoto aperto dalla scorsa settimana, vedeva in nomination al Grande Fratello 2023 Marco Maddaloni, Greta e Federico. Il meno votato del pubblico è stato Federico che però non è stato eliminato ma sarà a rischio eliminazione alla prima tornata di nomination che porteranno a un’eliminazione durante il prossimo appuntamento in dirett.

Prima di procedere alle nuove nomination, i preferiti della Casa del Grande Fratello erano Fiordaliso, Paolo, Anita e Massimiliano, Cesara Buonamici ha aggiunto Rosanna e Greta. Alle nomination non ha partecipato Beatrice. Al televoto sono finite Grecia, Monia e Perla e una di loro è a rischio eliminazione con Federico nella puntata del 30 dicembre.

Grande Fratello, Fiordaliso furiosa con gli inquilini

In un clima di festa, c’è qualcuno che non sopporta più alcuni atteggiamenti degli altri concorrenti. Si tratta di Fiordaliso, irritata dal continuo schiamazzare dei suoi coinquilini durante la notte. Sono tre mesi che subisce le loro urla e risate in camera da letto, quando vorrebbe solamente dormire, e questa mattina si è infuriata e sfogata con Grecia.

La cantante è un fiume in piena, stanca del continuo caos degli altri concorrenti della casa. Fiordaliso ha spiegato di poter tollerare questa mancanza di rispetto una sera ogni tanto, ma qui c’è una vera e propria reticenza. “Mi sono rotta le pa***. Questo non è rispetto, è così da tre mesi e mezzo. La mia pazienza ha un limite, non parlo nemmeno più. Se vogliono fare così, che facciano così. Io vado a dormire sul divano”, è sbottata la cantante.

Grecia ha cercato di difendere i più chiassosi della casa, ricordando che a tutti è capitato di urlare di notte, ma Fiordaliso non sembra voler sentire giustificazioni, perché gli altri concorrenti non sono poi così piccoli da non poter comportarsi da persone mature. Rosy Chin ha provato a scusarsi ma la cantante ha spiegato di avercela con tutti quelli che la notte continuano, ormai da mesi, a fare chiasso.