Il Grande Fratello, il popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è pronto a tornare alla sua programmazione bisettimanale. Dopo circa due mesi in cui è andato in onda con appuntamenti singoli, la notizia è stata confermata da Davide Maggio, poche ore prima della messa in onda della ventesima puntata, che sarà anche l’ultima del 2024.

Nel frattempo, all’interno della Casa, i flirt tra i concorrenti sono ormai all’ordine del giorno. Dopo una serie di storie nate e interrotte, baci e dichiarazioni, è stato il turno di Alfonso D’Apice di lasciare tutti a bocca aperta. Il giovane, che in passato aveva avuto una lunga relazione con Federica, con la quale aveva partecipato a Temptation Island e successivamente al GF fuori, ha recentemente cercato di voltare pagina. Dopo aver chiuso definitivamente con la sua ex fidanzata, che aveva accanto da ben otto anni, Alfonso ha cominciato a frequentare Mariavittoria Minghetti, ma anche in questo caso non è andata a buon fine.





Grande Fratello, Alfonso si dichiara a Chiara

La giovane concorrente, nonostante alcuni tentennamenti, ha infatti scelto di proseguire la sua relazione con Tommaso. L’arrivo di Zeudi De Palma ha però portato una nuova dinamica nella Casa. La concorrente ha mostrato un certo interesse per Helena Prestes, ma il colpo di scena è arrivato quando proprio Alfonso D’Apice ha baciato Zeudi, suscitando grande sorpresa tra gli altri inquilini e il pubblico a casa.

Quello che ha davvero lasciato tutti senza parole è stata la confessione shock di ieri sera, quando Alfonso ha parlato a cuore aperto con Chiara Cainelli. Il giovane ha ammesso di aver avuto qualche difficoltà ad esprimere i suoi sentimenti, perché non voleva ferire un amico molto caro in Casa, Javier Martinez, ma alla fine ha trovato il coraggio di svelare la verità.

Le sue parole hanno lasciato Chiara, ma soprattutto il pubblico, senza parole. Questa dichiarazione ha sorpreso tutti, soprattutto perché, in pochi mesi, Alfonso ha mostrato un interesse per diverse ragazze della Casa. Il suo comportamento è stato un argomento di discussione tra i telespettatori, molti dei quali non si aspettavano una svolta così repentina nelle sue relazioni. L’impressione che si è creata è quella di un giovane che, pur tra alti e bassi, cerca di costruire qualcosa di significativo, ma allo stesso tempo non riesce a tenere sotto controllo i suoi sentimenti, finendo per coinvolgere più persone nello stesso arco temporale. La vicenda sta alimentando il dibattito tra i fan del programma, sempre più curiosi di vedere come evolverà la situazione nelle prossime puntate.

Chiara: Non ne vorrei parlare con nessuno.

Come? No no, invece ne parli, anche basta parlare di Javier, almeno cambi argomento🤣🤣 #GrandeFratello pic.twitter.com/lzStpqEdCG — Violett926 (@violett926) January 2, 2025

Dai che forse dimentica Javier, bravo Alfonso, liberalo🤣

Che soggetto però questo… adesso gli piace Chiara, poi sarebbe Javier che ci prova con tutte…sul serio io…boh. Il surreale. #GrandeFratello🎪 pic.twitter.com/mRxx7a7L3D — Violett926 (@violett926) January 2, 2025

“Mavi non lo caga più, Zeudi è incerta, buttiamo su chiara per avere una clip”, “Veramente sembra più lei che volesse convincerlo che lui a provarci”, “Alfonso a trovato la preda per metterla nella sua rete per flert a Chiara.Prima tira I fili chiara era la sua marionetta per attirare Javi verso di lei. E da 3gg ci sta provando con Chiara. Alfo proprio il pagliaccio della casa anzi con altri pagliacci Lolo,Jessi,Ilaria,MV,Shail”, si legge su X, dov è stato pubblicato il video.