Continuano gli screzi al Grande Fratello. Il clima è tutt’altro che disteso, anche perché la puntata di giovedì scorso ha lasciato parecchi strascichi. Il forte confronto tra Helena e Lorenzo, per esempio. E poi le consuete nomination che, come ogni settimana, portano a parecchi malumori quando sono inaspettate. È questo il caso di Pamela Petrarolo, che c’è rimasta malissimo e ha voluto parlare apertamente di questa cosa.

Un passo indietro. Nella puntata di giovedì, 16 gennaio, Luca ha nominato Pamela facendola finire in nomination. Il motivo? L’attore toscano, pur provando affetto per la coinquilina, crede che sia troppo ‘banderuola‘ e non prendi mai una posizione netta. Inutile dire che Pamela si è profondamente offesa, rivalutando totalmente il rapporto che aveva instaurato con lui.

Leggi anche: “Hanno dovuto farlo per Helena”. Grande Fratello, tira una brutta aria: Signorini preoccupato





GF, Pamela delusa: “Mi hai tradita”

Dapprima la Non è la Rai si è sfogata con i suoi compagni, accusando Luca Calvani di essere un falso e riservando anche parole poco gentili anche per Amanda Lecciso: una donna senza personalità, a suo dire. Poi ha poi deciso di prendere Luca da parte per capire una volta per tutte il motivo della sua nomination. “Mi sento tradita”, ha esordito.

“Se una cosa non mi piace, io la dico, mi sono sempre messa in discussione. Io so chi sono e la tua motivazione non mi basta, però l’accetto ed era giusto che parlassimo”, gli ha detto senza peli sulla lingua. “Ma che gioco stiamo facendo qua dentro se nomino Shaila e Lorenzo tutte le volte? Io ho sempre notato delle cose e mi è sembrato il momento giusto per dirle”, le ha quindi spiegato l’attore.

Arriva il confronto tra Pamela e Luca: “Che gioco stiamo facendo?” #GrandeFratello pic.twitter.com/TxSXJfoHyM — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2025

Attore che quindi non è minimamente pentito di aver nominato Pamela e ha ribadito di non aver apprezzato alcuni suoi atteggiamenti. Probabilmente, ad aver infastidito Pamela è soprattutto l’essere finita in una nomination così difficile. Ben sette concorrenti sono a rischio: Emanuele Fiori, Alfonso D’Apice, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Stefania Orlando, Zeudi Di Palma e appunto Pamela. Che è ovvio voglia rimanere nella casa dopo essere uscita per qualche giorno per risolvere alcuni problemi familiari.