Il confronto con Stefania Orlando, con cui non corre per niente buon sangue, e una sfilza di nomination che l’hanno fatta finire al televoto eliminatorio: l’ultima puntata del Grande Fratello è stata tosta per Shaila Gatta. Non sa però che è stata scelta per il bonus immunità. Insieme a Javier, Zeudi e Lorenzo in caso di eliminazione la ballerina sarà ripescata proprio come successo ai 4 ex concorrenti che da giovedì sera sono di nuovo in casa.

Ma come detto è un segreto. Lo sa solo il pubblico che Shaila avrà un’altra possibilità nel reality di Canale 5 e in ogni caso c’è rimasta malissimo per tutte quelle nomination. E inizia a sentirsi molto sola adesso, convinta di essere stata abbandonata da tutti. Da una persona in particolare che credeva essere un grande amico e ora sembra averle voltato le spalle.

Leggi anche: “Con tutti i soldi che ha preso qui”. Grande Fratello, altro choc su Luca: Jessica lo sta dicendo a tutti





GF, Shaila in lacrime: “Un colpo al cuore”

Stiamo parlando di Bernardo Cherubini che pare abbia smesso di parlarle, ignorandola e lasciandola in disparte. Non solo. Il fratello di Jovanotti ha anche nominato Lorenzo con l’accusa di essere troppo arrogante. Nel pomeriggio di venerdì Lorenzo e Bernardo hanno avuto un acceso confronto in cui il modello, deluso, ha detto di non capire come abbia potuto tradire così Shaila.

Dopo questa lite, Shaila ha avuto un crollo che l’ha portata alle lacrime. “Non me l’aspettavo, è stato veramente un colpo al cuore. Io solitamente lascio andare, ma questa volta veramente non pensavo. A volte mi scordo che sto in questo posto. È andato da chi gli sparlava, ma un po’ di gratitudine? Io metto prima il mio cuore e poi il gioco”, ha detto Shaila Gatta in cucina mentre si sfogava con Pamela Petrarolo e Chiara Cainelli.

Quindi è scoppiata a piangere: “Mi viene da piangere. Ma sono proprio fiera di me, di essere una persona leale e vera. Ci sono rimasta malissimo, questa gente, questa cattiveria non mi appartiene. Le persone di buon cuore sono mosche bianche. Ma dov’è il cuore nelle persone? Ti giuro, ci sono rimasta proprio male”, ha detto tra le lacrime mentre Chiara cercava di consolarla. Bernardo l’avrebbe solo usata per avere delle clip in più durante le puntate, la conclusione non con poca amarezza.