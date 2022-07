Mercedesz Henger macchia sul viso, finita l’Isola dei famosi spiega cosa è. Non solo. Ovviamente, come accaduto agli altri naufraghi, sono tante le curiosità dei fan e piano piano la figlia di Eva Henger sta provando a rispondere a tutte le loro domande. Su Instagram e non.

C’è per esempio da chiarire il rapporto con Edoardo Tavassi, che in Honduras è stato molto altalenante. Finito il reality, il fratello di Guendalina ha detto che lei avrebbe solo giocato e che probabilmente faceva tutto a favore di telecamere. Come fatto sapere sui social, Mercedesz Henger ha detto di ricevuto diversi messaggi dai suoi follower che la informavano di queste dichiarazioni.





Mercedesz Henger macchia sul viso: cosa è

Inizialmente non ha voluto aprire l’argomenti, spiegando di non essere molto interessata e di pensare piuttosto di risolvere le questioni legate alla vita reale. Poi però Mercedesz Henger è tornata a parlarne a SuperGuida TV, cui ha assicurato che c’è sempre stato un interesse vero e anche di averlo sentito al telefono dopo quelle parole.

“Assolutamente. Con Edoardo ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto”, ha detto Mercedesz Henger, che successivamente ha aperto un box di domande tra le Storie Instagram sull’Isola dei Famosi e risposto anche alla domanda sulla sua macchia sotto l’occhio destro.

In Honduras non c’è make up e tanti l’avranno notata. Ora che è tornata sui social, un utente le ha chiesto cosa fosse quella macchia sul viso che, soprattutto a L’isola dei famosi, era ben evidenziata. E Mercedesz Henger: “È vitiligine, di solito copro con il fondotinta perciò non si vede. No, non va via ma ormai mi ci sono abituata”.

