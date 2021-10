A Ballando con le Stelle non c’è davvero pace. Dopo Mietta anche un altro concorrente, Remo Remigi, è in quarantena. La cantante è risultata positiva al Covid e dunque è finita in isolamento insieme al suo ballerino Maykel Fonts. La questione che ha sollevato polemiche è legata alla risposta di Mietta a Selvaggia Lucarelli. La giudice ha chiesto se si fosse vaccinata.

“Non sono una no vax, non l’ho ancora fatto per motivi di salute che riguardano esclusivamente me. Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso”. La stessa cantante ha poi rincarato la dose con un post su Instagram: “Trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata, per la quale non mi ero ancora confrontata con chi intendevo confrontarmi”. Intanto, però, come detto Mietta non è l’unica ad avere problemi di salute.

Ad annunciare che anche Memo Remigi è in quarantena è Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. “Oggi Memo non è qua con noi, è a casa. Sta benissimo, ma è quarantenato. Come sappiamo il Covid continua a girare, per questo ogni giorno abbiamo il bollettino e dobbiamo stare sempre più attenti, dobbiamo vaccinarci. Memo è rientrato in un tracciamento e quindi giustamente è stato isolato. Non è però il tracciamento di Mietta”.





Il collegamento con Memo Remigi, tuttavia, è stato caratterizzato da un altro fatto. Il cantante, infatti, non ha fatto mistero di essersi presentato davanti alla telecamere in giacca e… mutande. Quando ha abbassato la telecamerina del pc tutti hanno potuto vedere Memo Remigi in mutande! Ovviamente in studio tutti sono scoppiati in un sonoro “Ohhhh!”. Mentre la conduttrice Serena Bortone è rimasta semplicemente senza parole.

Mentre tutti ridevano dopo aver visto Memo Remigi in giacca e mutande Serena Bortone si è seduta e ha esclamato: “È finita qui, ho capito dai…”. La conduttrice ha poi scherzato sull’episodio: “Allora vi dobbiamo delle spiegazioni sul parapiglia”. E ha appunto chiarito perché Memo non era in studio ma a casa, in quarantena. Lo stesso Memo ha rassicurato sulle sue condizioni: “Sto benissimo ti posso dire solo che sono in “Memopausa”… Per quanto riguarda le mutande non mi aspettavo che mi dicessi ‘Lazzaro, alzati e cammina!!'”.