Una notizia terribile ha colpito Mediaset in queste ore. Un doloroso lutto si è infatti registrato nelle scorse ore e ad annunciare tutto sono state alcune fonti, proprio provenienti dagli ambienti del Biscione. Ha dato davvero tanto a questa emittente televisiva, infatti era stato il protagonista di uno dei programmi più amati dal pubblico. Per anni ha permesso di far avere al pubblico un prodotto di grande qualità, apprezzato da numerose persone che si incollavano davanti al piccolo schermo.

Per Mediaset sono ore di lacrime, con questo lutto difficilmente assorbibile in tempi brevi. Un pezzo di Canale 5, un grande giornalista, se n’è andato per sempre, ma era comunque conosciuto in altri ambiti e anche per altri impieghi lavorativi. Ha avuto una carriera professionale ricca di soddisfazioni e successi, quindi lascia un’eredità molto importante. Sarà impossibile dimenticarlo, infatti tutti coloro che hanno lavorato con lui o che gli hanno voluto semplicemente bene lo porteranno sempre nel proprio cuore.

Mediaset in lutto: morto un noto giornalista

Con Mediaset aveva collaborato per tanti anni e dunque il lutto ha travolto improvvisamente l’emittente di Pier Silvio Berlusconi. Il giornalista deceduto aveva 85 anni, infatti era nato nel 1937 in Liguria, precisamente nella città di Sanremo. Ha collaborato con il settimanale ABC e il magazine Amica, come ricordato dal sito Fanpage. Poi l’ulteriore salto di qualità, infatti è stato direttore del mensile di moda, Linea italiana, dal 1972 al 1985. Ma è nel 1984 che aveva invece iniziato la sua attività con una trasmissione di Canale 5.

A perdere la vita è stato Fabrizio Pasquero, conosciuto anche per essere stato il creatore del programma Nonsolomoda, che è stato trasmesso da Canale 5 per ben 28 anni, esattamente dal 1984 al 2012. Lui ha sempre amato il mondo della moda, infatti era diventato molto abile in questo settore. Ma aveva anche altre preferenze, dato che amava alla follia pure automobili e moto d’epoca. Per quanto riguarda i suoi studi, aveva frequentato l’accademia di Brera.

Le conduttrici più note di Nonsolomoda, che si occupava quindi di moda, costume, genere artistico e rotocalco, sono state Roberta Capua, Michelle Hunziker, Afef Jnifen, Vanessa Incontrada, Silvia Toffanin, Valeria Bilello e Samya Abbary.