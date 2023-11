Mannaia di Mediaset sul programma, dopo una lunga riflessione l’azienda ha deciso di cancellarlo. La notizia sembra avere i crismi dell’ufficialità, anche se manca un comunicato ufficiale. Non appena si è diffusa fortissime sono stata le critiche. E tanti quelli che si sono schierati con Maria De Filippi, che del programma è mente e braccio (anche se la decisione sarebbe stata condivisa in pieno). A quanto si apprende al suo posto Mediaset avrebbe già pronto un altro show.

Show che è già in piedi: il Grande Fratello che dovrebbe essere allungato. Le prossime puntate saranno dunque trasmesse lunedì 13 novembre e mercoledì 15 novembre. Per il futuro Mediaset valuterà come proseguire anche se pare certo che il Gf non terminerà a dicembre. Stando ad un’indiscrezione riportata da TvBlog il Grande Fratello 2023 andrà avanti fino a marzo 2024.





Temptation Island Winter non si farà, Mediaset lo ha cancellato

Per via della cancellazione di Temptation Island Winter, formata di Fascino, società di produzione di Maria De Filippi. Il motivo? Lo riporta Fanpage.it “che Temptation “Winter” avrebbe dovuto avere come sfondo un resort con sede in Egitto o in Marocco. L’idea era quindi, a differenza di quanto ipotizzato da qualcuno, di non girare in una località montana italiana bensì all’estero. Come è risaputo il Medio Oriente e alcune zone dell’Africa, in questo momento, per via dell’atroce guerra tra Israele e Hamas, sono aree per nulla sicure”.

“Ecco perché si è optato per la cancellazione del format”. Delusione per i fan e anche per Filippo Bisciglia che era stato scelto per la conduzione. Lui e il suo team ì team torneranno in onda in estate, e non in inverno, con il ‘solito’ copione, le cui trame saranno girate in Sardegna. Le riprese sarebbero dovute iniziare tra poche settimane.

Rivelava Gabriele Parpiglia: “Chiudiamo con uno scoop: dal 15 gennaio inizieranno le riprese di Temptation Island Winter, ovvero la versione invernale di Temptation Island”. Quindi, considerando i tempi tecnici di confezionamento del prodotto, in base a quello che è successo negli ultimi anni avremmo dovuto vedere le prime puntate non prima di febbraio.