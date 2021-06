“Pier Silvio Berlusconi ha deciso”. Mediaset, il nome pesante al posto di Barbara D’Urso

Tanti i nomi circolati per chi prenderà il posto di Barbara D’Urso. Tra i primi a spuntare era stato quello di Lorella Cuccarini. Le voci parlavano di una serie di verifiche in corso, a Mediaset, per capire quanto possa essere spendibile il nome dell’insegnante di ballo di ‘Amici 20’. Obiettivo: affidarle la conduzione di un programma la domenica pomeriggio che vada a fare concorrenza a Mara Venier con Domenica In. Inoltre pare che a sponsorizzare il nome di Lorella Cuccarini sia stata proprio Maria De Filippi.



Il nome che l’ha voluta quest’anno ad Amici, dopo il burrascoso addio alla Rai in seguito alle polemiche con Alberto Matano. In molti ricorderanno il litigio totale con il giornalista alla guida de La Vita in diretta e la decisione della tv pubblica italiana che ha preferito mandarla via per lasciare spazio esclusivamente al presentatore. Se prenderà o meno il posto di Barbara D’Urso è presto per saperlo. L’insegnante di Amici dovrebbe innanzitutto essere riconfermata come maestra all’interno del talent anche nella prossima edizione.



Per il futuro si vedrà. Intanto pare che Pier Silvio Berlusconi abbiamo messo gli occhi su un nome importante. Stando a quanto scrive Davide Maggio, blogger esperto di televisione, Mediaset vorrebbe riproporre in tv la trasmissione Scene da un matrimonio, programma andato in onda su Canale 5 negli anni Novanta con la conduzione di Davide Mengacci. Domenica sera al posto di Barbara D’Urso.





Il nome scelto al posto di Barbara D’Urso sarebbe quello di Anna Tatangelo. Per l’ex compagna di Gigi D’Alessio non sarebbe la prima volta da conduttrice. In passato ha condotto: Appuntamenti al buio, Questi siamo noi, About Love, I migliori anni. La stessa Anna Tatangelo non ha mai nascosto la propria passione per la conduzione e il piccolo schermo.



Per ora Barbara D’Urso sembra non pensarci. E lo dimostra pubblicando uno scatto della sua vita privata. Sempre riservatissima, ha deciso di rompere il protocollo pubblicando uno scatto di quale tempo fa assieme ai suoi affetti più cari, vale a il padre, l’ex Mauro Berardi. Uomo on cui ha avuto una relazione durata dal 1982 al 1993 e i suoi due figli nati dal loro amore, Giammauro ed Emanuele. Boom di like.