Uomini e Donne, è successo di tutto nella nuova registrazione. È Lorenzo Pugnaloni a svelare quanto accaduto lunedì 15 gennaio 2024 negli studi Elios, dove sono tornati i protagonisti di trono classico e over. Alla fine delle riprese, il blogger fa sapere che dopo la scelta di Cristian l’attenzione è su Brando: il tronista ha discusso con Raffaella per la sua mancata reazione al bacio con Beatriz in esterna. La corteggiatrice si è arrabbiata e si è rifugiata dietro le quinte, ma lui l’ha seguita per un chiarimento e poi nessuno dei due è più rientrato in studio.

Passando al trono over, è già passato un po’ di tempo da quando Alessandro Vicinanza è rientrato nel parterre. Da single, dopo la fine della storia con Ida Platano, oggi tronista. Ma anche l’imprenditore di Salerno “si dà da fare” e dopo aver ripreso posto tra i cavalieri è dapprima uscito (di nuovo) con Roberta Di Padua. Tra i due, però, non ha funzionato perché lui ha palesato un interesse per un’altra dama del cast, Cristina Tenuta.

UeD, Ida perde un corteggiatore

Sappiamo già che Roberta ha abbandonato UeD dopo aver saputo che Cristina Tenuta aveva accettato il corteggiamento del 40enne. Nel frattempo, dicono le anticipazioni, la dama di Cassino è già tornata in studio ma anche che nella precedente registrazione Alessandro ha chiuso anche con Cristina perché lei avrebbe voluto un rapporto esclusivo.

La parte più interessante dei nuovi spoiler riguarda Ida Platano. Si è parlato a lungo della tronista e del percorso che sta portando avanti da quando è sul trono. Ora è uscita in esterna con Sergio e si è trovata bene, mentre con Mario, uno dei suoi preferiti, ha avuto una discussione. Ha perso un altro corteggiatore però perché Ernesto se ne è andato.

E a quanto pare lei non ha intenzione di cercarlo per convincerlo a tornare, riporta il sito Blasting News. E dire che tra i due sembrava esserci trasporto, complicità. Ricordate? Qualche puntata fa per dire lui ha anche acconsentito a farsi tagliare una ciocca di capelli. Tutto finito dopo poche uscite, almeno così trapela dagli spoiler di lunedì 15.