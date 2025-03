Continuano le testimonianze e le confidenze su Eleonora Giorgi. A poche ore dai funerali è intervenuta Rita Rusic, ospite de La vita in diretta del 4 marzo, e ha svelato un aneddoto molto bello riguardante Clizia Incorvaia. La compianta attrice, prima che le sue condizioni di salute si aggravassero definitivamente, ha parlato con la prima figlia di Clizia, Nina, chiedendole una cosa importante.

Eleonora Giorgi ha dialogato con la bambina, con la quale aveva un bel rapporto, e si è soffermata sul nipotino Gabriele. Quest’ultimo è il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, amatissimo dall’attrice. La prima figlia di Clizia, concepita con Francesco Sarcina, è sempre stata ritenuta come una nipote dalla romana, e quindi le ha voluto affidare un compito specifico.

Eleonora Giorgi, cosa ha chiesto alla prima figlia di Clizia Incorvaia

Rita Rusic è quindi intervenuta nel programma di Alberto Matano per questo bellissimo retroscena su Eleonora Giorgi e la prima figlia di Clizia Incorvaia. Essendo la bimba più grande rispetto al nipote Gabriele, ha voluto dirle una cosa importante affinché il ricordo di lei non si spenga mai.

Queste le parole della Rusic: “Le ha dato un ruolo importantissimo. Lei le ha detto: ‘Gabriele non si ricorderà di me perché è piccolo, quindi tu che sei più grande le devi parlare della nonna e non fargliela dimenticare’. Lei aveva questi due bambini intorno ed era felice”. E quindi spetterà a Nina far ricordare al fratellino l’immensa figura della nonna.

Proprio Paolo Ciavarro ha confessato che la presenza del nipotino Gabriele ha dato una grande forza ad Eleonora Giorgi, che ha resistito il più a lungo possibile per goderselo maggiormente.