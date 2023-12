Polemica totale al Grande Fratello con Beatrice che ha fatto pure una pesante accusa. Nelle ultime ore l’attrice ha deciso di parlare con altre coinquiline, in particolare Perla e Greta, di una situazione creatasi in questi giorni e settimane. Tutte e tre hanno avuto la stessa negativa opinione nei confronti di una donna, che non è proprio riuscita a farsi ben volere nella casa.

E allora nella casa del Grande Fratello è rimbombata soprattutto la frase di Beatrice, che se l’è presa con lei dicendo di aver praticamente perso degli abiti. Perla ha esordito così nel suo discorso: “Se hai la tua immagine dovresti avere qualcuno che te li manda. Dovresti avere un manager che ti manda i vestiti, se dici che è così importante da mantenere. Che poi te li scegli già prima”.

Leggi anche: “Fatelo vedere alla famiglia di Beatrice”. Grande Fratello, spunta il video che incastra Anita





Grande Fratello, l’accusa di Beatrice: “Si è portata via i miei vestiti”

Dunque, prima della rivelazione bomba al Grande Fratello di Beatrice, anche Greta ha voluto fare un appunto: “Poi i vestiti te li danno loro, non è che è da contratto eh”. A quel punto la Luzzi ha esclamato: “Per tre settimane non aveva dei vestiti. Invece no, si è presa pure i miei e se li è pure portati via“. Si sono tutte messe a ridere ed è successivamente intervenuta pure Monia.

Bea e le altre gieffine ce l’avevano ovviamente con Sara Ricci, eliminata nell’ultima puntata in diretta e che si era molto lamentata per gli outfit e con la costumista del GF. Monia ha detto: “Ma anche se fosse che avesse avuto un marito che la manteneva, te li compri da sola”. Beatrice ha aggiunto ancora: “Ma chi ha un marito che ti mantiene, ma chi ce l’ha e chi lo vuole. Poi, mi spiace dirlo ma lei non ha mai avuto gran gusto nemmeno ai tempi d’oro nel vestire”.

bo mi fa ridere #GrandeFratello pic.twitter.com/RPNciFYkjA — ʟᴜ ʟᴏᴠᴇꜱ ᴛᴏᴍᵗˢ|| Bea luzzi stan 👑 (@hazcloud) December 17, 2023

Infine, Perla ha affermato: “Un motivo c’è, se fosse Angelina Jolie non sarebbe al Grande Fratello. Anche un po’ di umiltà. Poi se dici di essere una persona così importante che tiene alla sua immagine, secondo me te li prepari per un mese e te li fai mandare da qualcuno. Poi hai un manager che te li procura perché hai scelto il brand. Punto”.