Attimi di commozione a CartaBianca per Mauro Corona, ospite di Bianca Berlinguer. Nel programma si parla dello straziante caso di Como. Ci troviamo all’interno della puntata di martedì 8 febbraio su Rai 3. Qui lo scrittore ricorda quanto accaduto in questi giorni: una signora, Marinella Beretta, è stata trovata morta in casa da due anni. Una vicenda che non ha lasciato indifferente Corona, che – ospite della Berlinguer – si lascia andare a un lungo sfogo: “L’anziana trovata morta in casa dopo due anni?”.

E ancora Mauro Corona: “La malinconia di un dolore e di una tristezza perché nemmeno più la morte ha la dignità di essere accompagnata e accudita. Una morte in solitudine, disperata e silenziosa”. Come ricorderete, venerdì scorso, la polizia ha rinvenuto il cadavere mummificato della donna. La signora sarebbe morta nel lontano 2019, ossia da quando le bollette si sono accumulate e i vicini di casa non hanno più avuto sue notizie. Tra l’altro la signora non avrebbe parenti prossimi, motivo questo per cui nessuno l’avrebbe cercata.

Oltre a Mauro Corona, ha detto la sua a riguardo anche la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, che si è detta sconvolta per quanto accaduto. “Ricordarne la vita è il dovere di una comunità che vuol restare unita – ha scritto la ministra Bonetti, che come tanti altri ha voluto commentare un dramma tanto incredibile quanto doloroso -. Abbiamo bisogno di non limitare gli orizzonti al privato e di tornare a curare i legami tra noi”.





E ancora: “Curarsi gli uni degli altri è l’esperienza delle famiglie, delle istituzioni, del nostro essere cittadini: nessuno deve restare solo”. Ma c’è stato anche spazio di qualche battibecco tra Corona e Bianca Berlinguer. In apertura di puntata, i due scherzavano sulle scalate delle cascate ghiacciate, di cui Mauro Corona è un esperto.

La conduttrice ha avanzato l’ipotesi che, prima o poi, potrebbe andare con lui a scalare il ghiaccio. A quel punto Mauro Corona ne ha approfittato per una battuta: “No, è già ghiaccio lei…”. A questo punto la Berlinguer si è risentita e ha detto: “Questa battuta non mi piace e se la poteva proprio risparmiare, perché è frutto di luoghi comuni”.