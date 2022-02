In molti ricordano a Uomini e Donne Maurizio Guerci, il cavaliere che ebbe una frequentazione con Gemma Galgani. La dama torinese sembrava molto attratta da quest’uomo e decise di lasciarsi andare a questa relazione passionale. Tuttavia è stato un flirt che è durato poco dal momento che ci sono state delle incomprensioni tra i due e poi il cavaliere ha dovuto lasciare il programma a causa di impegni di lavoro.

Poi c’è stata un’altra frequentazione all’interno del dating show tra Maurizio Guerci e un’altra dama, Barbara De Santi, che al quotidiano Il Giorno ha dichiarato di essere stata tradita dal cavaliere. Dopo la sua uscita da Uomini e Donne si sono perse le tracce di Maurizio Guerci. Nelle ultime ore è stato raggiunto dal magazine di Uomini e Donne e ha parlato della storia con Gemma Galgani e della sua nuova vita: ha una piccola attività, una rivendita di frutta e verdura.

Maurizio Guerci ricorda tutto della sua storia con Gemma Galgani che lui definisce “una gran brava persona”. Tuttavia non ha apprezzato il finale della frequentazione, cioè non ha gradito il fatto che la dama non accettasse che la storia fosse finita: “E in quel caso magari attacca”. Ricorda i primi incontri con Gemma Galgani e il fatto che lui si sentisse imbarazzato. La loro storia finì nel periodo di Natale, quando lui si trovava a casa di amici e la chiamò dal loro bagno. Questa chiamata insospettì molto la dama torinese.





Poi Maurizio Guerci spiega che Tina Cipollari non ha mai influenzato la sua scelta e ricorda di aver ampiamente criticato l’opinionista per le sue battute e allusioni, che mettevano in dubbio la loro relazione e i rapporti intimi. Quindi gli viene chiesto il motivo per cui Gemma Galgani non riesce a trovare l’amore e lui risponde: “Penso che più va avanti più sbaglia. È solo il mio parere, ovviamente. Dovrebbe valutare meglio chi ha davanti”, ovvero i cavalieri che ultimamente si sono presentati per conoscerla.

Attualmente Maurizio Guerci ha una fidanzata, convive con questa persona dallo scorso giugno, ma preferisce non fare il suo nome: non fa parte del mondo dello spettacolo e, come lui, è lontanissima dai social network. Oltre ciò, rivela che ha una piccola attività, ovvero una rivendita di frutta e verdura. Proprio qui è iniziato tutto. Vivono insieme, ma non vuole assolutamente rivelare la sua identità: “No, preferisco mantenere la sua privacy. Non siamo neanche sui social. E non perché sia una relazione clandestina, ma perché siamo riservati. È una persona con dei trascorsi, come me: è stata già sposata”.