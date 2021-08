Il conduttore televisivo Maurizio Costanzo sta letteralmente facendo impazzire il pubblico. Ha infatti rilasciato un’intervista a ‘Tele Più’, nella quale ha svelato delle novità importantissime per il suo futuro. Il marito di Maria De Filippi è instancabile ed è sempre più protagonista e attivo, nonostante l’età ormai avanzata. E i telespettatori non aspettano altro che vederlo all’opera. A proposito del piccolo schermo, ha annunciato un paio di novità davvero molto interessanti. Ne vedremo ancora delle belle.

Qualche settimana fa Pier Silvio Berlusconi aveva riferito sul presentatore: “E anche oggi che il grande giornalista ha superato gli ottant’anni, Mediaset e io siamo orgogliosi di averlo ancora in squadra e di poter festeggiare nella prossima stagione su Canale 5 la 40esima edizione del Maurizio Costanzo Show. Un’occasione in cui sarò felice di celebrare non solo una delle figure più rilevanti della tv italiana ma soprattutto un caro amico”. E ora c’è stata un’altra novità sensazionale.

Ci sarà dunque senza ombra di dubbio il suo ‘Maurizio Costanzo Show’, che ha tra l’altro raggiunto l’invidiabile traguardo dei 40 anni. E su questa trasmissione ha rivelato: “Parleremo sicuramente del virus e di salute. E visto che nella puntata del ventennale avevo ospitato l’allenatore della Roma Fabio Capello, questa volta vorrei avere il successore José Mourinho con tutti i giocatori giallorossi. E poi proporrò formule nuove”. E poi ha annunciato infatti degli argomenti suggestivi da trattare.





Maurizio Costanzo ha quindi aggiunto: “In ogni puntata avremo come ospite in collegamento un animale e il suo padrone. Non solo cani e gatti, ma anche lama e cammelli”. In seguito a ‘Tele Più’ ha rivelato che tornerà anche la trasmissione ‘L’Intervista’. Ed è già al lavoro per farsi trovare pronto: “A L’Intervista incontrerò figure notissime, riparte in autunno”. Ha preferito però non sbilanciarsi più di tanto e non ha svelato in anteprima nemmeno un nome di un ospite. Ma ci saranno sicuramente personaggi di alto livello.

Maurizio Costanzo un mese fa è stato nominato responsabile delle strategie di comunicazione della Roma calcio. A volerlo fortemente è stata la proprietà americana dei Friedkin. E il giornalista ha scritto: “Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi”.