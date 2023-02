“È successo negli ultimi giorni”. Pippo Baudo ne era a conoscenza, la rivelazione su Maurizio Costanzo

Morte di Maurizio Costanzo, le parole di Pippo Baudo. Il mondo dello spettacolo e della televisione sotto choc alla notizia della scomparsa del noto conduttore, autore, giornalista e sceneggiatore italiano. Amici e colleghi ma anche cittadini comuni stretti intorno al dolore dei familiari all’apertura della camera ardente in Campidoglio avvenuta alle 10,30 per dare l’ultimo saluto a Costanzo.

Pippo Baudo sulla morte di Maurizio Costanzo, le parole di dolore. “Maurizio Costanzo è stato un gigante della storia della televisione, della cultura, del giornalismo italiano. L’omaggio oggi dei romani, delle romane, degli italiani è commovente”, sono state le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. E ancora Pierluigi Diaco: “Un dolore indicibile. L’ho conosciuto quando avevo 15 anni, ha unito in matrimonio me e Alessio. Era il mio maestro, il mio papà, il mio migliore amico, il mio alleato”.

Pippo Baudo sulla morte di Maurizio Costanzo: “Sapevamo che non stava bene, ma…”

Maurizio Costanzo era ricoverato da tre settimane in una clinica romana. “Un problemino fastidioso ma non grave”, così era stato riferito circa l’operazione a cui si sarebbe sottoposto. Ma nessuno avrebbe mai pensato che il conduttore di lì a poco avrebbe chiuso per sempre i suoi occhi. “Provata, scioccata e basita” anche la moglie Maria De Filippi, come riportato su un articolo de Il Corriere della Sera, rimasta al fianco del conduttore fino all’ultimo respiro.

Tanti i vip che si sono espressi in merito a Maurizio Costanzo e a un rapporto che il più delle volte andava ben oltre gli impegni lavorativi, e che nella vera amicizia ha sempre trovato la sua più reale definizione. Dolore e un vuoto immenso alla notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo avvenuta all’età di 84 anni, ma anche stupore, come è accaduto a Pippo Baudo: “Sapevamo che non stava bene, ma non fino a questo punto, non in maniera così grave. La situazione si è aggravata improvvisamente purtroppo. Lascia la scia di un grande personaggio televisivo che ha fatto grande la televisione, che ha contribuito a inventarla. Ci lascia un grandissimo personaggio“, sono state le parole del collega rilasciate ai microfoni di RTL 102.5 in “Non Stop News”.

E ancora: “È stato uno dei primi personaggi importanti che ho conosciuto. È stato lui a farmi la prima intervista nel 1960 su un grande settimanale. Ero appena arrivato a Roma e mi colpì la sua simpatia nell’attaccarmi in senso positivo e di stanarmi nelle mie ambizioni. Era un grandissimo giornalista”. Pippo Baudo ricorda Maurizio Costanzo con parole di affetto e di stima: “E infatti il Maurizio Costanzo show era uno show in cui tutti si aprivano raccontando cose che forse non avrebbero mai raccontato. Piano piano stanava i personaggi e li faceva aprire. Era la sua grande curiosità, che è alla base della saggezza e della cultura”.