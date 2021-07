Maurizio Costanzo non le manda a dire e dopo la presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset aveva usato parole di fuoco. “Ho avuto l’impressione di aver interrotto il programma perché alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato. Mi dispiace perché in autunno festeggerò il quarantesimo anno del Maurizio Costanzo Show. Furono cinque le persone a essere chiamate: Mike Bongiorno, Corrado, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e io. Sono l’unico vivente, un po’ di rispetto, no?”.



Una istituzione, il Maurizio Costanzo show, a cui va il premio di talk più longevo della storia della tv italiana. È andato in onda ininterrottamente dal 1982 al 2006 per poi riprendere dal 2007 al 2009 e poi ancora dal 2015 fino a oggi: ha collezionato un totale di 4460 puntate durante le quali sono stati intervistati migliaia di personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport e della società civile, con alcuni momenti iconici che resteranno nella storia del piccolo schermo.



Costanzo continua a fare televisione e a farla bene. Soprattutto sembra non stancarsi mai nonostante i suoi 83 anni: fa radio e pubblica le sue opinioni su alcune riviste. Oltre a Mediaset c’è anche la Rai: a breve partirà un nuovo progetto, condotto insieme a Pino Strabioli, dal titolo Io li conoscevo bene. “La data esatta della messa in onda non l’abbiamo ancora. Doveva partire a luglio, credo che slitterà a fine agosto”, spiega il giornalista.





Maurizio Costanzo, la risposta di Pier Silvio Berlusconi



A calmare le polemiche e Maurizio Costanzo ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi che ,tramite una lettera pubblicata sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto sapere che la storica trasmissione della seconda serata della rete ammiraglia Mediaset tornerà in onda. “Affetto, stima e riconoscenza. Sono questi i sentimenti che ho sempre nutrito per Costanzo fin dagli Anni 90 quando Maurizio fu uno dei miei primi punti di riferimento professionali nel mondo della tv”.



E ancora: “E anche oggi che il grande giornalista ha superato gli ottant’anni, Mediaset e io siamo orgogliosi di averlo ancora in squadra e di poter festeggiare nella prossima stagione su Canale 5 la 40esima edizione del Maurizio Costanzo Show. Un’occasione in cui sarò felice di celebrare non solo una delle figure più rilevanti della tv italiana ma soprattutto un caro amico”.