A Mattino Cinque Federica Panicucci ha annunciato un lutto in diretta. La notizia era appena arrivata in studio e lei si è rivolta davanti alle telecamere, manifestando tutta la sua tristezza. Tutto è successo al termine della trasmissione, andata in onda martedì 18 ottobre. La conduttrice televisiva è apparsa molto triste, infatti il suo sguardo è cambiato improvvisamente ma ugualmente con grande professionalità ha informato i suoi telespettatori. L’Italia infatti sta piangendo da ore per questa news.

Nel corso di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha parlato di questo lutto terribile che ha sconvolto tutti. Invece recentemente, durante l’ospitata a Verissimo, si è soffermata sul rapporto con il collega Francesco Vecchi: “No, migliori amici non lo siamo. Ma c’è un quieto vivere”. E lui: “Non siamo migliori amici”. Una situazione che in un certo senso ricorda quella tra Tiberio Timperi e Monica Setta, i quali hanno un legame lavorativo ma non privato. Federica Panicucci e Francesco Vecchi conducono Mattino Cinque News, mentre Mattino Cinque lei lo ha condotto dal 2009 al 2021.

Mattino Cinque, Federica Panicucci annuncia lutto per morte Franco Gatti

Alla fine di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha parlato di un lutto devastante che ha lasciato sotto choc milioni di italiani. Mentre stava per salutare il pubblico si è avvicinata al collega Vecchi e si è rivolta così ai suoi telespettatori: “Prima di chiudere vogliamo rivolgere un saluto a Franco Gatti, storico appartenente del gruppo Ricchi e Poveri. Ci ha lasciato. Ci teniamo a salutarlo”. E l’altro conduttore ha aggiunto: “Un forte abbraccio”. Un dolore davvero difficile da sopportare in diretta.

Franco Gatti è morto a 80 anni. Ne ha dato l’annuncio una nota pubblicata sull’Ansa: “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”, il saluto del gruppo che il cantante, che si è spento a Genova, aveva lasciato tempo fa. I Ricchi e Poveri erano nati alla fine degli anni ’60 ma Franco Gatti, che aveva fatto la sua ultima apparizione in tv a giugno scorso con la moglie, si era allontanato da tempo dopo la tragedia che aveva colpito la sua famiglia nel 2013: la morte del figlio Alessio. Una perdita importantissima per la musica.

I Ricchi e Poveri, nella loro lunga vita musicale, hanno venduto oltre 22 milioni di copie e hanno preso parte a ben 12 Festival di Sanremo. Nel 1978 hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest e nella kermesse musicale più famosa in Italia hanno vinto nel 1985 con Se m’innamoro. Il maggiore successo tra gli anni ’70 e ’80 anche a livello internazionale.