A Mattino 5 si parla di attualità. E in particolare durante lo spazio che solitamente cura Federica Panicucci viene approfondita la vicenda di Alessandra Novello, la giovane cuoca napoletana palpeggiata e poi aggredita da un cliente le ha dato una testata in pieno volto distruggendole il setto nasale. A salvare la ragazza l’intervento delle forze dell’ordine e dei militari di “strade sicure” che passavano proprio in quel momento all’esterno del ristorante nel centro storico di Napoli.

L’uomo si stava dando alla fuga ed è stato fermato, poi è intervenuta la polizia che ha preso le generalità dell’uomo. Alessandra è ancora sotto choc e preoccupata per l’accaduto: è intervenuta perché l’uomo stava offendendo sua zia perché a suo avviso gli era stato portato un piatto che non aveva ordinato: “L’ho invitato ad uscire e a indossare la mascherina per evitare altri contatti con mia zia ed evitare il peggio, mi sono piazzata davanti alla porta del locale – ha raccontato la ragazza a Stylo24 -. A quel punto mi ha rivolto frasi pesantissime e poi mi ha toccato nel basso ventre. Ho avuto la forza di rispondergli e di gridare anche io dicendogli che era un viscido nel toccare una ragazza della mia età e che lui avrebbe l’età per essere mio padre”.

Poi l’uomo le ha rotto il setto nasale: “Un dolore che non so descrivere, adesso mi fa male tutto la testa i denti il collo. Sono poi provvidenzialmente passati all’esterno del locale i militari che lo hanno fermato attendendo l’arrivo della polizia”. La cuoca del ristorante è stata portata al pronto soccorso del vicino ospedale dove la hanno medicata e contenuto la frattura assegnandole 25 giorni di prognosi.





Federica Panicucci a Mattino 5 si interessa di questo caso di cronaca: in collegamento c’è Alessandra Novello che si mostra con una evidente fasciatura sul naso: Ti ha dato una testata fratturandoti il naso…Così…Io devo dirti che quello che hai vissuto è qualcosa di inimmaginabile…”, ha esordito la conduttrice. È stata un’aggressione brutale ed immotivata…”

“Immaginiamo non solo il dolore fisico, ma anche il dolore morale perché uno non si aspetta una reazione simile…”, ha aggiunto Federica Paniucci. La ragazza ha anche raccontato che la zia ha passato una nottata e una mattinata in pronto soccorso, le sono stati effettuati degli esami e le hanno evitato un infarto che sarebbe stato imminente. Nella discussione è intervenuta la giornalista Candida Morvillo: “C’è tanta aggressività in giro – ha detto -. È un bene che sia stato bloccato e identificato, mi auguro che anche la giustizia dia delle pene severe”.