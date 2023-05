Mattia Zenzola ha vinto Amici 22. Domenica 14 maggio 2023 la proclamazione in diretta, dopo le sfide dapprima con Isobel Kinnear e successivamente con Angelina Mango. Il ballerino di latino americano ha battuto la collega e la cantante e a tarda sera alzato la coppa. Quindi tra i 4 finalisti (c’era anche Wax) è stato quello a portare a casa il montepremi più ricco: 157mila euro per l’allievo di Raimondo Todaro. A lui sono andati, infatti, il premio finale da 150mila euro, più altri 7mila messi a disposizione dallo sponsor Marlù. Angelina Mango, seconda classificata, ha invece vinto un premio totale di 127mila euro.

Terza posizione, ma con parecchio distacco, Isobel Kinnear: la ballerina australiana ha incassato 37mila euro, 30mila messi a disposizione da Tim e 7mila da Marlù. Infine il cantautore Wax, allievo di Arisa, che si è aggiudicato il premio Oreo e il premio Marlù per un totale di 27mila euro. Ma cosa farà Mattia Zenzola con il ricco montepremi di Amici 22? Lo ha svelato in un’intervista rilasciata al sito Fanpage poche ore dopo la finalissima.

Mattia Zenzola montepremi, cosa farà con i soldi vinti ad Amici 22

Intanto il ballerino non si aspettava di vincere su Angelina Mango, che era data per favorita anche dai bookmakers: “Non mi aspettavo tutto questo, condividere quel palco con Angelina è stato bellissimo. La reputo una grande artista, la stimo tanto, lei è immensa, è fuori dal comune. Al di là del fatto che penso che abbiamo vinto entrambi, non me l’aspettavo, è stata una sorpresa”.

Quindi la confessione sui soldi vinti. Come detto il montepremi di Amici 22 ammonta a ben 157mila euro e “i soldi verranno divisi”, ha spiegato al sito Mattia Zenzola. “Il pensiero di poter riuscire finalmente a ripagare i miei genitori è qualcosa di stupendo. Il pensiero di poter dare qualcosa a loro mi rende felice. Quindi in parte sono per loro, per quello che hanno fatto per me”.

“La restante parte la metterò da parte per investirla nel mio sogno, in quello che voglio fare. Il mio sogno è vivere di arte, non intendo solo dal punto di vista della danza. Mi piace l’arte, la recitazione, il cinema. Mi piace la musica. Voglio scoprirmi ancora di più, sono curioso”, ha concluso Mattia Zenzola, che appena uscito dalla scuola ha riabbracciato l’amico Christian Stefanelli.