E anche Amici 22 è finito. La finale è andata in onda domenica sera, 14 maggio 2023, in diretta e ha visto il trionfo di Mattia Zenzola. Il ballerino allievo di Raimondo Todaro ha battuto prima Isobel, poi Angelina Mango. Due tra le protagoniste assolute di questa edizione seguitissima del talent di Maria De Filippi. Solo l’ultima puntata, per dire, ha tenuto incollati allo schermo quasi 5 milioni di telespettatori per uno share che ha sfiorato il 30%. Numeri da capogiro per la conduttrice e la sua squadra.

Grandi protagonisti della serata i 4 ragazzi arrivati in finale, ossia Mattia Zenzola, Isobel, Angelina Mango e Wax. Ma anche i prof non sono stati da meno anche se, proprio come i tre giudici, non hanno avuto voce in capitolo sul vincitore. Solo il pubblico da casa attraverso il televoto ha deciso chi meritava di alzare la coppa. E lo ha fatto Mattia Zenzola che, con la vittoria del programma e il regalo di Marlù è arrivato a 157mila euro.

Il giorno dopo la finale si parla solo di Amici 22 in rete e i suoi protagonisti ed escono interviste ma anche video inediti. Come quello della festa organizzata in studio subito dopo la proclamazione del vincitore. Ragazzi, professionisti, professori, giudici e addetti ai lavori del programma tutti scatenati fino a tarda notte.

Un filmato in particolare riguarda Alessandra Celentano. A condividerlo è la pagina Amici News e mostra la prof di danza scatenata. Anzi, di più. Mai vista così la maestra Celentano. A un certo punto sale sul gradino dove sono presenti Angelina, Isobel e Wax.

E proprio quest’ultimo, il cantante battuto in finale da Angelina Mango, si mette a ballare con lei seguendo i suoi movimenti. Un filmato, questo dell’afterparty di Amici 22 che ha fatto impazzire il pubblico di Maria De Filippi. È raro, difatti, vederle la maestra così. Succede solo in occasione del guanto di sfida prof in coppia con Rudy Zerbi.