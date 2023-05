Mattia Zenzola, è arrivato il momento di lasciare la scuola di Amici 22. Il ballerino latino americano torna a casa con la coppa e un ricco montepremi: 157mila euro che come rivelato a Fanpage “verranno divisi”. “Il pensiero di poter riuscire finalmente a ripagare i miei genitori è qualcosa di stupendo. Il pensiero di poter dare qualcosa a loro mi rende felice. Quindi in parte sono per loro, per quello che hanno fatto per me”, ha raccontato il vincitore della 22esima edizione del talent di Maria De Filippi.

La parte restante dei soldi, invece, verrà investita nel suo grande sogno, che “è vivere di arte, non intendo solo dal punto di vista della danza. Mi piace l’arte, la recitazione, il cinema. Mi piace la musica. Voglio scoprirmi ancora di più, sono curioso”. Mattia Zenzola è già tornato sui social: tra le Storie di Instagram ha mostrato ai fan il momento in cui fisicamente ha lasciato la casetta, “un pezzo di cuore” il commento sotto la clip.

Mattia Zenzola dopo Amici 22, il ritorno a casa e la sorpresa

Dopo mesi trascorsi lontano da casa, proprio in queste ore il vincitore di Amici 22 ha fatto il suo ritorno tra la famiglia e gli amici di sempre. E tra questi anche uno che i telespettatori di Canale 5 conoscono bene: Christian Stefanelli, ex allievo del talent e praticamente un fratello per Mattia Zenzola.

I due sono diventati grandi amici lo scorso anno nel momento in cui Mattia Zenzola ha dovuto abbandonare il suo percorso per via di un infortunio, Christian Stefanelli non ha mai smesso di credere in lui e ora che ce l’ha fatta non potrebbe essere più felice e orgoglioso. Il video dell’abbraccio dopo il trionfo ad Amici 22 ha fatto subito il giro della rete.

May 15, 2023

L’aveva detto subito dopo la finale che la prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stata quella di andare a casa e stringere a sé tutti quelli a cui vuole bene. Così ha fatto. “I fuochi d’artificio in cielo. L’abbraccio con Christian . L’abbraccio con il suo papà. I suoi fratelli. Mattia è ufficialmente tornato a casa, iniziano i festeggiamenti”, si legge sul tweet che mostra il momento. Tutti commossi e emozionati alla vista delle immagini.