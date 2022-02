Matteo Fioravanti, il caos fuori da UeD. Non poteva che arrivare puntuale la reazione di uno dei protagonisti indiscussi della turbolenta love story. Un bacio che ha fatto parlare quello tra Joele e Noemi scambiato in discoteca. Immagini che hanno fatto il giro del web alla velocità della luce e che hanno aperto accesi dibattiti in merito.

Un simile colpo di scena, no. Nessuno poteva aspettarsi di assistere a un capovolgimento della situazione sopratutto quando di mezzo sembrava esserci anche una bella amicizia, quella tra Joele e Matteo. Impossibile per Fioravanti negare il fastidio provato e la reazione agli occhi di molti è stata più che comprensibile.

Parole forti per la coppia del momento: “porelli che si commentano da soli”, così li ha definiti Matteo alla luce del video che ha fatto discutere non poco, ma senza andare oltre “perché sono veramente troppo bassi”, ammette Matteo a proposito dei ‘livelli’ toccati da entrambi, quindi sempre meglio non farlo, ovvero “sprecare parole”.





Per Matteo la vicenda potrebbe portare a qualcosa di abbastanza chiaro: “Riapparite un po’ sui social e niente. Tanti auguri alla nuova coppietta, a sto punto. Fate i bravi, fate le cose per bene stavolta, tutti e tre. Sennò risparite un’altra volta”.

E Joele Milan? La frecciatina non tarda ad arrivare dritta e spedita per Matteo Fioravanti. Infatti tra le stories di Instagram ha scritto: “Io a differenza di qualcuno lavoro e sono impegnato. E non dico ‘non parlerò di loro’ e poi mi dedica quattro storie!”.