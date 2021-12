“Sono positivo”. Uomini e Donne, tegola per l’ex discusso tronista. Le sue condizioni

Uomini e Donne, l’annuncio dell’ex tronista preoccupa i fan. Sarà sua premura informare tutti giorno dopo giorno sulle sue condizioni di salute. Purtroppo il celebre volto del dating show di Maria De Filippi, ha scoperto nelle ultime ore la positività al Covid. Un periodo non del tutto facile per l’ex tronista, che ha da poco chiuso la sua relazione con Noemi Baratto.

Stiamo parlando proprio di Matteo Fioravanti e della recente scoperta della positività al virus. Non appena risultato positivo al Covid-19, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di mostrare prima il risultato del tampone rapido, per poi aggiungere nel video alcune considerazioni con tono alquanto scocciato: “E vabbè”.

Insomma, per Matteo non è decisamente facile ma l’ex tronista non fa che condividere con i fan la situazione, aggiornando quanti non fanno che chiedere qualcosa in più sulle sue condizioni di salute. Un affetto, quello dei fan, che in momenti simili si rivela prezioso: “L’unica cosa è che non sento gli odori”.





E pensare che di recente Matteo Fioravanti è stato vittima di un piccolo incidente di cui ne ha parlato sempre con i fan: lo smarrimento della sua carta di credito: “Ho perso la carta di credito, non potrebbe andare peggio di così ma poi devo andare alla posta e rifare tutta la procedura” ha detto durante la storia Instagram.

L’ex tronista, al momento, si trova dunque in isolamento e sicuramente non perderà occasione per tenere aggiornati i fan. Un momento non facile ma che con il sostegno e l’affetto dei follower passerà presto e diventerà solo un ricordo.