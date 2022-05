Matrimonio vip e spettacolare al Grand Hotel La Sonrisa, meglio conosciuto come il Castello delle Cerimonie. E testimoni d’eccezione proprio Donna Imma Polese e suo marito Matteo Giordano, ora alla guida del Castello dopo la scomparsa di Don Antonio Polese.

La cerimonia è stata celebrata nella chiesa di San Ciro a Portici, poi il sontuoso ricevimento al Castello delle Cerimonie, tutto immortalato tra le Storie Instagram della Sonrisa: Francesco, il figlio dell’indimenticato Mario Merola e l’attrice napoletana Marianna Mercurio hanno detto sì.





Matrimonio vip al Castello delle Cerimonie

La sposa Marianna Mercurio interpretava la moglie di Eduardo Scarpetta ne “I fratelli De Filippo” e a festeggiare lei e il neo marito Francesco Merola oltre 500 invitati. Ad inviare un messaggio alla coppia anche Nino D’Angelo durante la puntata di Domenica In. “Questi signori dovevano fare la finta di essere fidanzati e si sono innamorati veramente”.

Dopo il matrimonio in chiesa alle 10,30, gli sposi e gli invitati si sono subito spostati al Castello delle Cerimonie. Due orchestre, come ha rivelato Marianna a Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In dell’8 maggio, che hanno accompagnato la festa con le canzoni di Mario Merola. Tra gli ospiti tanti personaggio del mondo dello spettacolo, che hanno poi pubblicato video e foto sui social.

Ovviamente, e chi segue il programma lo sa, non poteva mancare un menù ricchissimo al Castello delle Cerimonie, con piatti tipici della tradizione napoletana. A riprendere le nozze di Francesco Merola e Marianna Mercurio anche la troupe di Real Time. Non resta che aspettare: la puntata del loro matrimonio sarà trasmessa prossimamente.

