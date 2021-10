Un tempo si chiamava ‘Il Boss delle Cerimonie’ ma poi, dopo la scomparsa di Don Antonio Polese, il seguitissimo show di Real Time ha continuato ad andare in onda sotto il nome ‘Il Castello delle Cerimonie’. Alla guida c’è la figlia del Boss, Imma Polese, che accoglie gli ospiti e organizza gli eventi grazie all’aiuto del marito Matteo Giordano. ‘Il Castello delle cerimonie’ è uno dei programmi più amati di Real Time. Da anni lo show racconta, attraverso protagonisti e storie reali, le cerimonie sfarzose festeggiate al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, Napoli, ormai noto a tutti come ‘Il Castello’ proprio per la sua struttura particolarmente imponente e per il suo stile barocco.

La nuova stagione, la quinta, è iniziata a settembre 2021 con 15 nuovi appuntamenti tra matrimoni, comunioni e diciottesimi. L’ultima andata in onda, trasmessa da settembre e dicembre 2020, era stata segnata dalla morte di Donna Rita. La moglie del Boss è scomparsa per via di alcune patologie pregresse che hanno reso impossibile il suo recupero post Covid.

Quanto costa un matrimonio al Castello delle cerimonie

Come riporta il sito di Davide Maggio, anche in questo ciclo di puntate de ‘Il Castello delle cerimone’, la pandemia troverà spazio perché a causa dello stop forzato dalla situazione sanitaria, le cerimonie hanno cominciato ad avere luogo soltanto nei mesi estivi. Questo ha portato Imma Polese a dover rimandare i ricevimenti sontuosi alla Sonrisa.





Ricordiamo anche che il Covid ha costretto La Sonrisa a chiudere i battenti in via precauzionale in seguito alla positività di tre membri dello staff. Ora “Il Castello delle cerimonie’ è pronto ad accogliere e accontentare i suoi clienti, ma c’è una domanda che in questi anni si saranno fatti molti telespettatori: quanto costa organizzare un matrimonio nel regno che fu del mitico Don Antonio Polese?

In realtà non c’è un prezzo standard: viene creato in base alle esigenze della coppia e alla tipologia di menù prescelto. Ma, come rivelato dallo stesso Matteo Giordano tempo fa, si parte da un minimo di 80 euro a persona fino a un massimo di 120 euro a persona. Ovvio poi che a fronte di richieste particolari come prodotti fuori stagione il costo può aumentare.