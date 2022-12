Matrimonio a prima vista è un vero e proprio esperimento sociale in cui degli esperti scelgono sei single che non si conoscono per farli sposare. Gli esperti sono il sociologo Mario Abis, la sessuologa Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto. Le tre coppie hanno celebrato la cerimonia, poi sono partiti in viaggio di nozze e infine hanno fatto un mese di convivenza.

Dopo cinque settimane insieme i protagonisti devono decidere se rimanere sposati oppure lasciarsi. Il programma, prodotto dalla Non Panic Banijay per Discovery Italia è trasmesso in streaming su Discovery+ e in chiaro il mercoledì su Real Time (canale 31 del digitale terrestre; 31 e 160 di Sky).

Matrimonio a prima vista, Solange e Michele stanno ancora insieme

Di questa edizione di Matrimonio a prima vista una delle coppie più seguite è quella formata da Solange e Michele. Michele D’Addetta ha 30 anni e fa il personal trainer. Originario della provincia di Torino, Michele è stato anche modello, conquistando anche la fascia di Mister Val di Susa. È laureato in scienze motorie e studia per diventare biologo nutrizionista.

Solange Salvo ha 33 anni e, dopo gli studi, è diventata infermiera. Dopo aver capito di voler costruire una famiglia ha pensato di iscriversi a Matrimonio a Prima Vista per cominciare una vita di coppia. I due si sono sposati al buio e fin da subito sono andati d’accordo. La coppia ha vissuto le prime difficoltà, dopo i primi tempi in cui tutto è filato liscio come l’olio.

Dopo un incontro con gli esperti Solange ha spiegato di aver preso una pausa di riflessione dal marito. Ma le cose sono cambiate con la lontananza. Dopo alcuni mesi lontana da Michele, Solange è arrivata alla conclusione di non impegnarsi abbastanza con lui e si sono riavvicinati. Dopo Matrimonio a prima vista i due stanno ancora insieme e sui social hanno pubblicato una foto della nuova casa. Solange ha chiesto il trasferimento a Torino e ora i due andranno a convivere.