Impossibile dimenticare Sara Wilma Milani, la cantante chioma rossa di Abbiategrasso che aveva partecipato al reality show “Matrimonio a prima vista” e aveva sposato Stefano Soban, gelataio di Alessandra, l’uomo indicato dagli esperti della trasmissione come più adatto per lei.

Come tutti sanno, la loro è stata una della unioni più burrascose del format in onda su Real Time e Discovery Plus e anche la fine non è stata per niente facile. Dopo aver deciso di non proseguire il percorso insieme, sono sorti anche dei problemi durante la fase del divorzio. Dopo aver firmato le carte per il divorzio i giudici avevano stabilito che la coppia era a conoscenza delle regole del programma e che, nonostante non si conoscessero, celebrando il rito quello sarebbe stato un matrimonio valido a tutti gli effetti.

Wilma, che fina ha fatto la rossa di Matrimonio a prima vista

Eppure, al momento del divorzio, hanno dichiarato che “il matrimonio non era libero perché c’era una penale da pagare – 100mila euro – per il divorzio prima dei sei mesi dopo il sì”. In una recente intervista la cantante ha anche spiegato che non farebbe mai più un programma come matrimonio e prima vista e ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a partecipare.





“Nella mia vita ho sempre avuto rapporti molto lunghi e sono incappata sempre nello stesso tipo di persona e con le stesse caratteristiche che, per me, non andavano bene. Se esiste chi può ‘costruire’ la persona giusta e su misura per me, ho pensato: perché non provarci? Con Stefano non è andata diversamente, rispetto alle precedenti relazioni. Anche nei gusti eravamo incompatibili. E soprattutto da parte mia non c’è mai stata attrazione fisica. Io ho visto Stefano come un fratellone, non come un compagno di vita”, ha raccontato Wilma.

Sono passati due anni, Wilma e Stefano hanno divorziato e lei è tornata a fare quello che ha sempre fatto e dall’esperienza a Matrimonio a prima vista è nata anche una canzone “Non ne posso più”, che racconta la sua esperienza e tira anche qualche frecciatina agli esperti. Nel corso di tutte le stagioni, infatti, l’unica a resistere per quattro anni – fino alla separazione di quest’anno – era stata quella formata da Francesca Musci e Stefano Protaggi.