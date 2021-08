“È amore”. Matrimonio a prima vista, tra i due ex protagonisti scoppia a sorpresa la passione

Se a Temptation Island coppie già formate si mettono alla prova con i tentatori, in Matrimonio a Prima Vista si fa l’esperimento contrario. Sei single scelgono di sposarsi con dei perfetti sconosciuti: dureranno? Il programma, in onda su Real Time, canale 31, mette di fronte tre coppie di sposi. Nell’ultima edizione abbiamo visto Martina e Davide, lei 30 anni, vive a Gallarate e nella vita è un’assistente di volo, lui ha 31 anni e viene da Lugo di Ravenna, esperto di amministrazione e finanza mentre di notte fa il pr nei locali.

Poi Jessica e Sergio, lei ha 32 anni, è di Segrate e fa l’imprenditrice, lui ha 35 anni e ha viaggiato moltissimo, vivendo all’estero. Infine Dalila e Manuel, lei ha 35 anni, vive a Roma e lavora come segretaria in una clinica veterinaria, lui invece ha 36 anni, è romano e nella vita lavora nella tabaccheria con la mamma. Si tratta di un vero e proprio esperimento sociale che i telespettatori amano per le dinamiche e le sorprese sempre dietro l’angolo.

Adesso sono due ex protagonisti di Matrimonio a Prima Vista a far parlare di loro. Si tratta di Francesca Musci e Andrea Ghiselli che si sono conosciuti proprio grazie alla trasmissione di Real Time. Ma nel programma i due non formavano una coppia. Già, perché Francesca si era sposata con Stefano Protaggi, salvo poi annunciare la fine del loro matrimonio dopo tre anni insieme. E questo nonostante gli esperti di MAPV fossero convinti che la coppia potesse durare a lungo.





Diverso il percorso di Andrea Ghiselli che subito si distinse per alcuni giudizi poco carini nei confronti della moglie Nicole Soria e del suo aspetto fisico. Finita la quinta edizione, infatti, i due si sono lasciati. Andrea ha poi avuto una storia con un’altra protagonista del programma, ovvero Sitara Rapisarda. Ma anche questa relazione è naufragata presto. A distanza di qualche mese ecco che Andrea e Francesca si sono avvicinati moltissimo.

Entrambi molto attivi sui social Francesca Musci e Andrea Ghiselli hanno risposto ad alcune domande dei fan di Matrimonio a Prima Vista. Ebbene pare proprio che tra i due ci sia ‘soltanto’ un bel rapporto di amicizia. Ma dopo tanti like e messaggi ecco spuntare diverse foto che dimostrano una complicità e un feeling molto particolare. Insomma, adesso in tanti chiedono una cosa soltanto: a quando la dichiarazione ufficiale che state insieme?