A Matrimonio a prima vista 7 anche Davide Graceffa e Martina Manoni. La nuova stagione del seguitissimo programma in onda su RealTime è comunicata da poco ma, come si suol dire, se il buongiorno si vede dal mattino… L’inizio di questa coppia non è stato certamente dei migliori. Intanto le presentazioni: lei è un’assistente di volo di Gallarate, lui invece ha un doppio lavoro. Il protagonista di Matrimonio a prima vista 7 di giorno è amministratore e di notte pr nei locali.

Come accade per tutte le coppie che pronunciano il fatidico sì senza essersi mai visti prima, gli esperti del programma hanno abbinati Davide e Martina perché tra loro potrebbe funzionare. Ma ovvio, come in ogni relazione deve esserci la volontà di far andare bene le cose e a quanto visto finora la meno entusiasta dell’esperimento sembra la sposa. Martina ha infatti un atteggiamento respingente nei confronti di Davide che si sta manifestando in modo sempre più evidente adesso, dopo una cerimonia e un viaggio di nozze trascorsi senza particolari intoppi.

Matrimonio a prima vista 7, la reazione di Martina al gesto di Davide

Certo, come per tutte le coppie di Matrimonio a prima vista 7 e anche quelle delle precedenti edizioni l’imbarazzo di dover condividere tutto con una persona che si sta conoscendo in quel momento è normale, ma per Davide e Martina le cose si stanno facendo complicate. Al rientro dalla luna di miele lui è andato a vivere da lei che, però, non sembra essere convinta e contenta di questa scelta. E infatti ha subito chiesto al suo “marito” di dormire in un’altra stanza.





Se Martina è freddissima (e “acida” e “odiosa” sostengono molti telespettatori sotto ai post), Davide, dal canto suo, sembra felice e preso da lei. Ha mostrato sin da subito un interesse e non a caso sta provando in tutti i modi a trovare un punto di incontro. Per esempio, anche se invano, le ha fatto notare che certe cose potrebbero essere evitate, come parlare con il suo ex in sua presenza. Ma la vera dimostrazione di quanto siano diversi è arrivati nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista 7 andata in onda.

Davide è tornato da Martina dopo essere tornato a casa sua per prendere degli effetti personali e le ha fatto recapitare un mazzo di fiori con un biglietto.”La vita è imprevedibile per tutto quello che ti può regalare, e ora mi ha regalato Martina”, ha scritto. La reazione di lei a questo gesto romantico? Non solo fredda ma addirittura scossa. E nemmeno un “grazie”. Martina ritiene che l’atteggiamento di Davide sia troppo esagerato in questa prima fase. E quando lui torna e le chiede ironicamente chi avesse mandato il bouquet lei lo spiazza: “Una cozza”, dice riferendosi al troppo attaccamento nei suoi confronti. Lui ci resta ovviamente malissimo.