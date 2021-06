Il pubblico di Matrimonio a prima vista 6 non avrà certamente dimenticato Martina Pedaletti e Francesco Muzzi. Impossibile, anche perché sono l’unica coppia ‘sopravvissuta’ all’ultima edizione del programma in onda su Real Time in cui ci si sposa ‘al buio’. Lì Francesco e Martina si sono incontrati e sposati, dopo essersi visti per la prima volta nel giorno delle nozze. E il pubblico sa già che terminata l’esperienza nella trasmissione i due sono rimasti insieme.

C’è di più: hanno già annunciato il secondo matrimonio. E c’è anche già la data. Attraverso Instagram la coppia ha infatti annunciato il giorno del secondo matrimonio: il 18 settembre prossimo. Ma è legittimo pensare che condivideranno anche i preparativi visto che hanno già pubblicato video in cui Francesco si prova gli abiti da sposo.

Francesco e Martina, primo anniversario dopo Matrimonio a prima vista 6

Ma intanto Francesco e Martina festeggiano il primo anniversario di nozze. Matrimonio a prima vista 6 è registrato e esattamente un anno fa, il 29 giugno 2020, i due sconosciuti si preparavano a incontrare la persona con cui avrebbero condiviso questo percorso. Probabilmente non immaginavano il lieto fine e invece è arrivato. E ora sono sposati da un anno e non poteva mancare una dedica sui social.







Per l’occasione Martina ha postato su Instagram un bellissimo messaggio d’amore per suo marito e una carrellata di foto del loro giorno speciale: “Un anno esatto di noi, un anno da quella fantastica follia!”, ha esordito nel lungo post . “Sai che all’inizio non ero così contenta e lo sai bene, hai passato le pene dell’inferno ma non ti sei mai arreso, sei andato avanti e ci hai creduto per tutti e due. E questo è stato il gesto d’amore più grande che avessi mai ricevuto”.

Oggi, un anno dopo le nozze in tv e in attesa di quelle tradizionali, Martina Pedaletti dice del suo Francesco che ormai è “la mia spalla, un amico, un consigliere, il saggio e sei anche un gran rompi… Sto scontando tutto quello che hai passato tu… Ma l’amore è anche questo! Quindi dico di non perdere mai la speranza e crederci un po’ di più (non come me), perché le cose accadono e quando succedono sono le più grandi benedizioni. Di vivere tutto al 100% e non avere paura