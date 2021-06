Francesco Muzzi e Martina Pedaletti sono l’unica coppia ‘sopravvissuta’ a Matrimonio a prima vista 6, l’ultima edizione del programma in onda su Real Time in cui ci si sposa ‘al buio’. Lì Francesco e Martina si sono incontrati e sposati, dopo essersi visti per la prima volta nel giorno delle nozze. E il pubblico sa già che terminata l’esperienza nella trasmissione i due sono rimasti insieme.

Anche il mese dopo la fine delle riprese si sono mostrati più uniti e innamorati di prima. Nell’ultima puntata dello show, addirittura, avevano manifestato già l’intenzione di allargare la famiglia. “Ci vediamo tra 9 mesi, quando sarai incinta”, ha detto Francesco salutando gli esperti,. Dello stesso parere Francesca, che in un’intervista rilasciata a Chi ha detto: “Con lui farei dei figli anche domani”.

Francesco e Martina dopo Matrimonio a prima vista 6, l’annuncio

Insomma, tutto procede a gonfie vele e tra poco Francesco e Martina festeggeranno il primo anniversario. “Io e Francesco il 29 giugno facciamo un anno“, ha rivelato lei in un video social. Il pubblico ha assistito al grande evento solo pochi mesi fa ma le riprese risalgono all’anno scorso e il matrimonio della coppia è stato celebrato il 29 giugno appunto. Ma si vogliono anche sposare di nuovo.





Ci saranno quindi le seconde nozze. I due avevano già annunciato l’intenzione di voler organizzare un secondo matrimonio: sarà una festa con amici e parenti e con un grande ricevimento. E c’è anche già la data. Sempre attraverso Instagram la coppia ha infatti annunciato il giorno del secondo matrimonio: il 18 settembre prossimo. Ma è legittimo pensare che condivideranno anche i preparativi visto che hanno già pubblicato video in cui Francesco si prova gli abiti da sposo.

E così Francesco e Martina ad oggi rappresentato l’unica coppia ancora in piedi di Matrimonio a prima vista. Prima di loro anche Stefano Protaggi e Francesca Musci, volti dell’edizione 2016, decisero di proseguire la relazione e anche loro, a un anno dalla fine del programma, si sposarono di nuovo. A distanza di quattro anni, però, a sorpresa Francesca ha annunciato la fine del matrimonio con Stefano.