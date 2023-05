L’attrice italiana a Masterchef, arriva l’eliminazione e non solo. Le dinamiche della competizione sono ormai note e a tutti proprio come il fatidico momento del pressure test, una delle prove più difficili per i concorrenti aspiranti chef. Ed è proprio qui che l’attrice italiana è ‘caduta’: il suo piatto non sembra essere piaciuto per nulla ai giudici. Ma la prova diventa per lei anche un motivo di profonda umiliazione davanti alle telecamere: tutti hanno assistito al gesto. E pensare che la concorrente era già consapevole di non aver dato il meglio di se stessa: nessuno però poteva immaginare cosa sarebbe successo.

Claudia Ferranti eliminata da Masterchef Spagna. Il programma spagnolo è giunto alla sua 11esima edizione e i concorrenti come sempre sono pronti a sfidarsi fino all’ultimo piatto. Detto fatto, per l’attrice italiana il verdetto al pressure test è definitivo: la concorrente aspirante chef si è avvicinata al banco dei giudici consapevole di non aver dato il meglio. Ma il gesto è giunto inaspettatamente e lei stessa non ha saputo nascondere l’imbarazzo.

Claudia Ferranti eliminata da Masterchef Spagna. Il giudice: “Fa schifo”, poi il gesto inaspettato. L’attrice esce umiliata

Ma capiamo cosa è accaduto nel dettaglio. Prova lanciata, i concorrenti non hanno perso tempo per presentare ai giudici i loro migliori piatti. Pena l’eliminazione. Nello specifico ogni aspirante chef è stato chiamato a preparare un “gyoza”, tipico raviolo di carne giapponese. Si sono contese la possibilità di restare in gioco Claudia Ferranti e la giovane cameriera di 29 anni Ana. Dall’altra parte del banco, il giudice franco-nipponico Yong Wu Nagahira, stimato proprietario del ristorante “Ikigai Flor Baja” che è riuscito a posizionarsi tra i migliori di Madrid entro la Guida Michelin 2023.

Gyoza presentato: la titubanza della concorrente si è percepita a distanza di chilometri, ma Claudia doveva ugualmente consegnare ai giudici il risultato della sua prova. A questo punto lo chef franco-giapponese ha reagito in modo inaspettato: dopo aver chiesto un fazzoletto, ha sputato il ravialo. Una scena che ha imbarazzato la concorrente: : “Fa schifo”, ha poi aggiunto secco e diretto il giudice. Per Claudia Ferranti non solo la prova non è stata superata, decretando la sua eliminazione dal talent, ma l’imbarazzo è stato evidente sotto gli occhi di tutti: umiliata e piena di vergogna, l’aspirante chef ha visto infranto il suo sogno. Ma il giudice franco-giapponese non è stato il solo a commentare negativamente. Anche Jordi Cruz ha espresso il suo parere.

“Il tuo ultimo gyoza aveva molti difetti. Era chiaro che il ripieno doveva essere cotto all’interno della pasta, la tecnica non è stata ben eseguita e c’era molto liquido nel brodo, cosa che lo ha fatto venire fuori insipido, molto leggero, certamente non all’altezza di questa prova“. Non poteva che unirsi al parere dei colleghi anche Samantha Vallejo-Nágera: “Qui ho visto molta recitazione e poca cucina“. Claudia Ferranti non ha potuto fare altro che riconsegnare il grembiule e lasciare la cucina tra le lacrime.