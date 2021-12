Masterchef 11 è cominciato. E come sempre il talent riservato agli aspiranti chef inizia con le selezioni. Giovedì 16 dicembre 2021, su Sky Uno è andata in onda la prima puntata della nuova edizione, la prima delle due con la formazione della cosiddetta Masterclass. Via dunque agli show cooking davanti ai tre giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.

Tanti volti e tante storie hanno raggiunto la “cucina” e il trio ormai rodato che valuta attentamente i piatti e poi decide chi merita di proseguire l’avventura nel programma targato Sky. Nel secondo episodio della prima puntata, poi, ecco un volto noto al pubblico di Canale 5 e agli amanti della cronaca rosa. Si è presentato ai giudici come dj, ma a quanto pare aspira a diventare uno chef.

A Masterchef 11 l’ex protagonista di UeD

Come tutti gli aspiranti concorrenti, anche lui ha parlato un po’ di sé ai giudici mentre cucinava. Ha raccontato di essere nato in Argentina ma di aver vissuto fin da bambino a Formentera e che da qualche anno vive a Milano perché ha un figlio con una ragazza italiana. Fa il dj ma viene da una famiglia di ristoratori Federico Chimirri, che ha deciso di partecipare a Masterchef 11 per suo papà.





“Voglio farlo per lui, è arrivato a Formentera con tre figli e 200 euro in tasca – ha detto emozionandosi Federico Chimirri a Masterchef 11 – Perché abbiamo lasciato l’Argentina? Noi siamo arrivati nel momento della crisi, quando le banche hanno privatizzato tutto. Eravamo in difficoltà, facevano fatica e avevamo delle famiglie a Formentera quindi hanno deciso di andare là”. L’avete riconosciuto? Era corteggiatore a UeD e oggi è fidanzato con una delle protagoniste del dating show.

A UeD Federico Chimirri era seduto sugli sgabelli durante i troni di Nilufar Addati e Sara Affi Fella. In passato ha avuto un flirt con Silvia Provvedi e ora è fidanzato con Giulia Cavaglià, altra ex UeD e fino a ieri data come prossima concorrente del GF Vip, con cui si mostra felice sui social. Alla fine a Masterchef 11 è passato: il suo piatto aveva dei difetti, ma è piaciuto ai giudici. Ora dovrà affrontare la prossima fase, le Prove di Abilità, e magari riuscirà a conquistare il grembiule con il suo nome sopra.