Massimo Giletti e lo stop a Non è l’Arena. Le notizie che si stanno rincorrendo nelle ultime 24 ore parlano della sospensione del suo programma “Non è l’Arena”, ma c’è dell’altro, molto altro. La 7 ha deciso, senza alcun preavviso, che domenica prossima 16 aprile, il talk show del giornalista ex Rai non andrà in onda. La nota ufficiale recita: “La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell’Azienda”.

Poco dopo ecco filtrare indiscrezioni su presunte perquisizioni che sarebbero state effettuate a casa di Massimo Giletti. È stata Selvaggia Lucarelli a far sapere tramite le story del suo profilo Instagram: “Nelle redazioni si rincorre da un’ora la notizia che ci sarebbero le forze dell’ordine in casa di Giletti, nonché in alcuni uffici amministrativi”. Ma lo stesso presentatore torinese ha smentito tutto: “È tutto falso, non c’è stata nessuna perquisizione nella mia abitazione“.

Massimo Giletti sentito dalla procura di Firenze

Ora si viene a sapere che Massimo Giletti, già sotto scorta, rischierebbe addirittura la vita. Nelle ultime ore La Stampa ha rivelato: “Non solo Massimo Giletti è stato sentito dai magistrati di Firenze, in due occasioni, come semplice testimone, ma dalla procura filtra addirittura preoccupazione per la sua vita. Si teme per la sua sicurezza personale per l’attività giornalistica svolta nelle interviste a Salvatore Baiardo, l’uomo che coprì la latitanza dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano (ora in carcere), reato per cui scontò 4 anni di carcere negli Anni Novanta”.

Intanto Massimo Giletti ha fatto sapere che la sua preoccupazione più grande è rivolta a chi lavora da anni con lui: “Tutto si chiarirà al momento giusto. Ognuno ha la sua versione. Non voglio aggiungere altro, non parlo, penso solo ai miei, ai 35 che lavorano con me e si ritrovano ora sbattuti fuori dopo 6 anni. Io ho le spalle larghe, penso solo a loro”. Qui potete trovare intervista di Massimo Giletti a Salvatore Baiardo (VIDEO). E proprio su questa spuntano fuori le dichiarazioni dell’intervistato.

Proprio mentre scriviamo l’AGI fa sapere che Salvatore Baiardo ha rivelato al quotidiano Domani: “Mi hanno pagato alcuni gettoni di presenza, ma tutto è stato fatturato, è tutto regolare, nessun pagamento è avvenuto in nero. I miei rapporti con Giletti si sono incrinati per altre questioni”. Lo stesso Baiardo, intervistato da Giletti, aveva ‘previsto’ l’arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro e aveva parlato di una grave malattia, fatti rivelatisi veri.

Queste invece le parole dell’editore de La 7 Urbano Cairo, fonte Ansa: “Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di “Non è l’Arena” dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto, inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare. Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere”.

